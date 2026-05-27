Naslovnica
Novice
Šport
POP IN
POPKAST
Vreme
Sveže
TV oddaje
Voyo
Magazin
Liga prvakov Nogomet Formula 1 MotoGP Košarka Borilni športi Kolesarstvo Zimski športi Drugi športi
Voyo.si
MotoGP

Pramac stavi na Brawnove izkušnje

Modena, 27. 05. 2026 08.23 pred 1 uro 2 min branja 0

Avtor:
Marko Juvan
Ross Brawn

Potem ko je v svetu formule ena osvojil vse kar je moč osvojiti, nekdanji izvršni direktor rdečih iz Maranella Ross Brawn se je v F1 "posladkal" s kar 22 lovorikami, se je 71-letni Otočan napotil še v motociklistični svet. Naslednja preizkušnja SP razreda motoGP bo ta konec tedna v italijanskem Mugellu. S prenos na VOYO začenjamo v petek dopoldan, preko vikenda se priključi še Kanal A.

Več videovsebin
  • Iz 24UR: Dirkači kritični do vodstva dirke, ki je z dirko nadaljevala kljub dveh hudih nesrečah
    02:20
    Iz 24UR: Dirkači kritični do vodstva dirke, ki je z dirko nadaljevala kljub dveh hudih nesrečah
  • Aldeguer po padcu moštvenega kolega Marqueza
    00:39
    Aldeguer po padcu moštvenega kolega Marqueza
  • Iz 24UR: V Kataloniji slavil Di Giannantonio, oči javnosti pa uprte v padec Alexa Marqueza
    03:00
    Iz 24UR: V Kataloniji slavil Di Giannantonio, oči javnosti pa uprte v padec Alexa Marqueza
  • Padec Jorgeja Martina po trku z Raulom Fernandezom
    00:20
    Padec Jorgeja Martina po trku z Raulom Fernandezom
  • Vrhunci dirke razreda motoGP
    08:44
    Vrhunci dirke razreda motoGP
Za ogled potrebujemo tvojo privolitev za vstavljanje vsebin družbenih omrežij in tretjih ponudnikov.

Ekipa Pramac Racing krepi svojo strukturo z enim največjih imen avtomoto športa. Angleški inženir Ross Brawn, ki ima za seboj več kot 40 let izkušenj v svetu motošporta, se bo pridružil upravnemu odboru moštva kot strateški svetovalec vodje ekipe Paola Campinotija, sporoča italijanski športni časnik Gazzetta Dello Sport

Preberi še Marquez se dva tedna po dvojni operaciji vrača: 'Se vidimo v Mugellu'

Anglež je svojo pot v Formuli 1 začel ob koncu 70. let in se hitro uveljavil kot eden najuglednejših tehničnih direktorjev v elitnem tekmovanju. Tesno je sodeloval z Michaelom Schumacherjem – najprej pri Benettonu, nato pri Ferrariju, kjer je deloval med letoma 1997 in 2006.

Ross Brawn je priznano ime v svetu avto-moto športa.
Ross Brawn je priznano ime v svetu avto-moto športa.
FOTO: AP

Po obdobju v Maranellu se je pridružil Hondi, nato pa ustanovil moštvo Brawn GP, ki ga je kasneje prevzela Mercedesova ekipa. V svoji karieri je osvojil kar 22 naslovov svetovnega prvaka v Formuli 1 – 11 med konstruktorji in 11 v konkurenci dirkačev.

'Zgradili so impresivno organizacijo'

"Vesel sem, da se pridružujem upravnemu odboru Pramac Racing Limited v neizvršni vlogi," je za uradno spletno stran ekipe sprva dejal 71-letni Brawn. 

Za ogled potrebujemo tvojo privolitev za vstavljanje vsebin družbenih omrežij in tretjih ponudnikov.

"Motošport je vedno temeljil na ljudeh, timskem delu in nenehnem napredku. Veselim se sodelovanja s Paolom in ekipo ter želim prispevati tam, kjer bodo moje izkušnje lahko koristile. Pramac je zgradil impresivno organizacijo z močnim značajem in ambicijami, zato me veseli, da bom del njene prihodnosti."

Campinoti: Njegove izkušnje bodo neprecenljive

Navdušenja nad sodelovanjem ni skrival niti vodja ekipe Paolo Campinoti. "Zelo sem ponosen, da lahko Rossa pozdravim v Pramac Racingu. Poleg njegove izjemne kariere in uspehov v Formuli 1 gre za človeka, s katerim že vrsto let deliva prijateljstvo in medsebojno spoštovanje," je za italijanski športni časnik dejal vodja ekipe. 

Preberi še Zarco jezen nase, da je po prvi rdeči zastavi sploh startal, vodstvo se brani

"Prepričan sem, da bodo njegova vizija, znanje in zmagovalna miselnost pomembno prispevali k nadaljnji rasti in razvoju naše ekipe," je prihod izkušenega strokovnjaka pozdravil Campinoti.

motogp Ross Brawn Pramac Racing Limited

Marquez se dva tedna po dvojni operaciji vrača: 'Se vidimo v Mugellu'

24ur.com V Mugellu se obeta rekord
24ur.com Negotova prihodnost pri Ducatiju: naslednji dirki ključni za Bagnaio
24ur.com Miller: Pričakujem, da bom v tej ali naslednji sezoni osvojil prvenstvo
24ur.com Ogura se seli med dirkaško elito
24ur.com Bezzecchi: Mnogi me že povezujejo s prestopom k tovarniški ekipi, a ne bi prehiteval stvari
24ur.com Rossi: Prihod Marqueza k Ducatiju je nepotreben, za rdeče je (bo) to strel v koleno
24ur.com Nova sezona Formule 1 na Kanalu A in VOYO
Priporoča
  • 1
  • 2
  • 3
  • 8
  • 6
  • 9
  • 10
  • 12
  • 11
  • 16
  • 18
  • 20
KOMENTARJI0

Opozorilo: 297. členu Kazenskega zakonika je posameznik kazensko odgovoren za javno spodbujanje sovraštva, nasilja ali nestrpnosti.

PRAVILA ZA OBJAVO KOMENTARJEV
bibaleze
Portal
Zvezdnik priljubljene serije bo znova postal oče
V izolski porodnišnici mamice rodijo s pogledom na morje
V izolski porodnišnici mamice rodijo s pogledom na morje
Ali se moj otrok razvija "normalno"?
Ali se moj otrok razvija "normalno"?
Pri 44 letih pričakuje svojega šestega otroka
Pri 44 letih pričakuje svojega šestega otroka
zadovoljna
Portal
Zvezdnica Santa Barbare nujno potrebuje pomoč
Dnevni horoskop: Ovne čaka iskren pogovor, rake pa priložnost za nov začetek
Dnevni horoskop: Ovne čaka iskren pogovor, rake pa priložnost za nov začetek
Pari, ki so ostali skupaj po iskanju ljubezni pred milijoni gledalcev
Pari, ki so ostali skupaj po iskanju ljubezni pred milijoni gledalcev
Poletne obleke, ki jih trenutno nosijo Slovenke
Poletne obleke, ki jih trenutno nosijo Slovenke
vizita
Portal
Koliko korakov dnevno potrebujete za ohranjanje vitke postave
Lahko vaša krvna skupina vpliva na tveganje za možgansko kap?
Lahko vaša krvna skupina vpliva na tveganje za možgansko kap?
Ta domači test z vrvico razkriva več, kot si mislite
Ta domači test z vrvico razkriva več, kot si mislite
Bolečine v želodcu? Ti simptomi lahko kažejo na razjedo
Bolečine v želodcu? Ti simptomi lahko kažejo na razjedo
cekin
Portal
Med odplačevanjem kredita izgubite službo - to so tri realne situacije, kaj storiti
Hrvaški policisti opozarjajo, kako se zaščititi pred tatovi
Hrvaški policisti opozarjajo, kako se zaščititi pred tatovi
To so cene na ljubljanski tržnici: se vam zdijo predrage ali dobre?
To so cene na ljubljanski tržnici: se vam zdijo predrage ali dobre?
Upokojenci, pokojnine bodo izplačane na nov način
Upokojenci, pokojnine bodo izplačane na nov način
moskisvet
Portal
Evropska država z velikim pomanjkanjem moških – ženske najemajo moške
Sin zvezdnika v eksplicitni sceni, ki je sprožila val reakcij
Sin zvezdnika v eksplicitni sceni, ki je sprožila val reakcij
Ferrari je razkril svoj prvi popolnoma električni avtomobil
Ferrari je razkril svoj prvi popolnoma električni avtomobil
Hitra pomoč pri zaprtju in napihnjenosti
Hitra pomoč pri zaprtju in napihnjenosti
dominvrt
Portal
Lesni pepel in kavna usedlina: napaka, ki jo dela veliko vrtičkarjev in lahko škodi rastlinam
Pozabite na sivko: preprosti triki proti moljem, ki so učinkovitejši od dišav
Pozabite na sivko: preprosti triki proti moljem, ki so učinkovitejši od dišav
Bojanova ekipa razkriva: ena napaka, zaradi katere projekt hitro razpade
Bojanova ekipa razkriva: ena napaka, zaradi katere projekt hitro razpade
Napeto do zadnjega trenutka – potem pa presenečenje, ki ogreje srce
Napeto do zadnjega trenutka – potem pa presenečenje, ki ogreje srce
okusno
Portal
Makovo pecivo na lončke: star recept, ki nikoli ne razočara
Kosilo iz pečice, ki reši dan: brez kuhanja in brez stresa
Kosilo iz pečice, ki reši dan: brez kuhanja in brez stresa
Pozabite na težka kosila: te solate so popolne za vroče dni
Pozabite na težka kosila: te solate so popolne za vroče dni
To poletje vsi pripravljajo zamrznjene 'čokobanane'
To poletje vsi pripravljajo zamrznjene 'čokobanane'
voyo
Portal
Mlada nogometašica
Ja, Chef!
Ja, Chef!
Kmetija
Kmetija
Kotlina
Kotlina
ISSN 15813711 © 2025
24ur.com, Vse pravice pridržane Verzija: 1725