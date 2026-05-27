Pramac stavi na Brawnove izkušnje

Ekipa Pramac Racing krepi svojo strukturo z enim največjih imen avtomoto športa. Angleški inženir Ross Brawn, ki ima za seboj več kot 40 let izkušenj v svetu motošporta, se bo pridružil upravnemu odboru moštva kot strateški svetovalec vodje ekipe Paola Campinotija, sporoča italijanski športni časnik Gazzetta Dello Sport.
Anglež je svojo pot v Formuli 1 začel ob koncu 70. let in se hitro uveljavil kot eden najuglednejših tehničnih direktorjev v elitnem tekmovanju. Tesno je sodeloval z Michaelom Schumacherjem – najprej pri Benettonu, nato pri Ferrariju, kjer je deloval med letoma 1997 in 2006.
Po obdobju v Maranellu se je pridružil Hondi, nato pa ustanovil moštvo Brawn GP, ki ga je kasneje prevzela Mercedesova ekipa. V svoji karieri je osvojil kar 22 naslovov svetovnega prvaka v Formuli 1 – 11 med konstruktorji in 11 v konkurenci dirkačev.
'Zgradili so impresivno organizacijo'
"Vesel sem, da se pridružujem upravnemu odboru Pramac Racing Limited v neizvršni vlogi," je za uradno spletno stran ekipe sprva dejal 71-letni Brawn.
"Motošport je vedno temeljil na ljudeh, timskem delu in nenehnem napredku. Veselim se sodelovanja s Paolom in ekipo ter želim prispevati tam, kjer bodo moje izkušnje lahko koristile. Pramac je zgradil impresivno organizacijo z močnim značajem in ambicijami, zato me veseli, da bom del njene prihodnosti."
Campinoti: Njegove izkušnje bodo neprecenljive
Navdušenja nad sodelovanjem ni skrival niti vodja ekipe Paolo Campinoti. "Zelo sem ponosen, da lahko Rossa pozdravim v Pramac Racingu. Poleg njegove izjemne kariere in uspehov v Formuli 1 gre za človeka, s katerim že vrsto let deliva prijateljstvo in medsebojno spoštovanje," je za italijanski športni časnik dejal vodja ekipe.
"Prepričan sem, da bodo njegova vizija, znanje in zmagovalna miselnost pomembno prispevali k nadaljnji rasti in razvoju naše ekipe," je prihod izkušenega strokovnjaka pozdravil Campinoti.
