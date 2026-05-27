Pramac stavi na Brawnove izkušnje

Ekipa Pramac Racing krepi svojo strukturo z enim največjih imen avtomoto športa. Angleški inženir Ross Brawn , ki ima za seboj več kot 40 let izkušenj v svetu motošporta, se bo pridružil upravnemu odboru moštva kot strateški svetovalec vodje ekipe Paola Campinotija , sporoča italijanski športni časnik Gazzetta Dello Sport .

Marquez se dva tedna po dvojni operaciji vrača: 'Se vidimo v Mugellu'

Preberi še Marquez se dva tedna po dvojni operaciji vrača: 'Se vidimo v Mugellu'

Anglež je svojo pot v Formuli 1 začel ob koncu 70. let in se hitro uveljavil kot eden najuglednejših tehničnih direktorjev v elitnem tekmovanju. Tesno je sodeloval z Michaelom Schumacherjem – najprej pri Benettonu, nato pri Ferrariju, kjer je deloval med letoma 1997 in 2006.

Po obdobju v Maranellu se je pridružil Hondi, nato pa ustanovil moštvo Brawn GP, ki ga je kasneje prevzela Mercedesova ekipa. V svoji karieri je osvojil kar 22 naslovov svetovnega prvaka v Formuli 1 – 11 med konstruktorji in 11 v konkurenci dirkačev.

'Zgradili so impresivno organizacijo'



"Vesel sem, da se pridružujem upravnemu odboru Pramac Racing Limited v neizvršni vlogi," je za uradno spletno stran ekipe sprva dejal 71-letni Brawn.