Brazilija se veseli: Moreira do prve zmage v razredu moto2

Vodilni dirkač svetovnega prvenstva v najšibkejšem razredu moto3 Jose Antonio Rueda je z novo zmago še povečal svojo prednost pred najbližjim zasledovalcem Alvarom Carpejem na 69 točk. Na tretje mesto se je zavihtel Argentinec Valentin Perrone. V srednjem razredu moto2 je v napetem finišu prvo zmago za Brazilijo privozil Diogo Moreira. Na stopničkah sta končala še Aron Canet in Manuel Gonzalez.

V srednjem motociklističnem razredu moto2 smo spremljali izjemno razburljivo dirko vse do konca, ko je za dobrih pet stotink sekunde prvo zmago za Brazilijo slavil odlični Diogo Moreira (35:24.852). Mnogi so sicer pričakovali obračun za zmago med španskima dirkačema Manuelom Gonzalezom in Aronom Canetom, ki bijeta tesen boj za skupno zmago. Canet je bil na koncu drugi, tretje mesto pa je pripadlo Gonzalezu. Čeprav jima je konkurenca lep čas gledala v hrbet, je na koncu največ zbranosti in natančnosti premogel že omenjeni Moreira. "Izjemen dan zame in mojo ekipo. Uspeli smo slaviti zmago na izjemno zahtevni dirki, kjer si ne smeš privoščiti niti najmanjše napake," je bil prve zmage za Brazilijo izjemno vesel Diogo Moreira. Brazilec se je vodilnemu dvojcu v skupnem seštevku Gonzalezu (159 točk) in Canetu (154) približal na 31 oziroma 26 točk razlike.

Od četrtega do šestega mesta so se razvrstili Jake Dixon, Joe Roberts in Marcos Ramirez.

Rueda z novo zmago povečal skupno prednost pred konkurenco v razredu moto3



Jose Antonio Rueda (Red Bull KTM Ajo) je na dirki za VN Nizozemske v Assnu prišel do svoje že šeste zmage. Španski dirkač je odlično vstopil v 10. dirko sezone, v nekaj uvodnih krogih ohranjal prednost pred konkurenco, nato pa so David Munoz (LIQUI MOLY Dynavolt Intact GP), Valentin Perrone (Red Bull KTM Tech3), Alvaro Carpe (Red Bull KTM Ajo) in Angel Piqueras (FRINSA - MT Helmets - MSI) začeli mešati štrene trenutno vodilnemu dirkaču v skupnem seštevku svetovnega prvenstva razreda moto3.

V nekem trenutku je Rueda zdrsnil povsem na rep vodilne deseterice, a se je, bolj kot se je dirka približevala zaključku, mojstrsko začel vračati k vrhu razpredelnice. "V našem moštvu smo vedeli, da je zaradi zavetrja dirka v Assnu vselej specifična. K sreči sem v ključnih trenutkih ohranil dovolj mirnosti in zbranosti za novo zmago. Trenutno sem v odlični formi in upam, da bom podobno pripravljenost zadržal tudi v nadaljevanju sezone," je po zmagi v Assnu dejal vidno zadovoljni Jose Antonio Rueda.