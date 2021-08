Britanec Jake Dixon bo v razredu motoGP debitiral na domačem Silverstonu

Po tem, ko je Mavericka Vinalesa v Yamahi zamenjal Cal Crutchlow, bo zdaj njegovo začasno mesto v moštvu Yamaha SRT na VN Britanije v Silverstonu prevzel še en Britanec, Jake Dixon.

Spomnimo, Maverick Vinales in Yamaha sta se sporazumno dogovorila o takojšnji prekinitvi pogodbe, ker so analize telemetrij jasno pokazale, da je Španec na zadnjih dirkah poskušal uničiti pogonski agregat Yamahinega motorja. Iz moštva so nato sporočili, da bo njegovo mesto v moštvu Monster Energy Yamaha prevzel 35-letni Britanec Cal Crutchlow. Ta se je po lanski upokojitvi na dirke motoGP začasno vrnil po poškodbi dirkača Franca Morbidellija. Zdaj bo Morbidellija poskušal zamenjati Britanec Jake Dixon, ki je letos v razredu moto2 dirkal za moštvo Petronas Sprinta Racing. 25-letnik je v tem razredu začel dirkati leta 2017 in je na 40 dirkah najvišje mesto do zdaj dosegel leta 2020 na VN Aragona, ko je bil četrti. V moštvu Petronas Sprinta Racing so sporočili, da bo njegovo mesto v razredu moto2 prevzel Malezijec Adam Norrodin.

Jake Dixon je v razredu moto2 začel dirkati leta 2017 in je na 40 dirkah najvišje mesto do zdaj dosegel leta 2020 na VN Aragona, ko je bil četrti.

'Ne morem spati, ker razmišljam samo o tem' "To je edinstvena priložnost za Jaka, da pokaže, kaj zmore, in razišče potencial motorja Yamaha YZR-M1. Glede rezultatov mu nismo postavili natančnih ciljev. Preprosto bo zanj to priložnost, da doživi domačo veliko nagrado, medtem ko Franco nadaljuje svoje okrevanje," je o zamenjavi dejal vodja moštva Yamaha SRT Razlan Razli.

