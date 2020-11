Brivio: Naslov? Zaslužili bi si ga, smo najbolj konstantni

Že dvojni uspeh na dirki pa je bil danes za to japonsko tovarno sanjski rezultat. Nanj so čakali od leta 1982, za Mira pa je morda še bolj pomembno, da je končno tudi on zmagal v tej nenavadni sezoni. Pred njim je namreč slavilo osem različnih tekmecev, sam pa si je vodstvo privozil z najbolj zanesljivimi predstavami, toda do prve dirke v Valencii brez pike na i.

Dvojno zmago na zadnji dirki je kar evforično dočakal šef ekipe Davide Brivio, ki je bil zelo na trnih med sami dirko in mu je pošteno odleglo, ko sta Rins in Mir prišla do zgodovinske dvojne zmage. "Nismo najbolj dominantni letošnje sezone, smo pa gotovo najbolj konstantni od vseh ekip," je pozdravil letošnje rezultate Suzukija v pogovoru za Corierre Dello Sportšef ekipe Brivio. "Ključno bo, da ostanemo tako prepričljivi, kot smo na zadnjih dirkah, tudi na preostalih dveh. Seveda, če se bo koledar odvil do konva po prvotnem načrtu. pripravljeni moramo biti tudi na to, da se sezona konča že ta konec tedna." Brivio se je spomnil tudi bližnje preteklosti, ko je bil Suzuki tarča kritik, da je pripeljal Rinsa in tudi Mira. "Vedno so nas spremljale kritike iz vseh strani. Najprej, ker smo angažirali Rinsa in pojavljale so se kritike, zakaj smo se razšli z Zarcojem. Nato so nas imeli po zobeh, ker smo se odločili za Mira. Češ, da je preveč mlad." Lahko Miru še kdo sploh vzame laskavi naslov. "Smo na dobri poti do zgodovinskega dosežka, a kar nekaj pasti je še. Šli bomo iz dneva v dan. Od petka naprej bomo skušali biti najboljši prav vsak dan dogajanja. Mir je miren, zaveda se priložnosti, vendar pa mislim, da ni možnosti, da poklekne pod težo bremena rezultata. Priložnost je velika, vredno jo je zagrabiti. Suzuki živi za naslov. Zaslužili bi si ga. Smo daleč najbolj konstantni to sezono."