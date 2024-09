Brno bo znova gostilo dirke razreda motoGP

MotoGP se vrača na enega izmed najbolj priljubljenih prizorišč: v Brno. Od prihodnje sezone dalje bodo motociklisti znova dirkali na jugu Češke, kjer so se najboljši dirkači na svetu skoraj neprekinjeno merili med letoma 1965 in 2020. Novica, da bo dirkališče v Brnu dirke razreda motoGP znova gostilo med letoma 2025 in 2029, je razveselila tako dirkače kot tudi navijače.