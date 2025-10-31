Svetli način
Naslovnica POP 30SlovenijaČrna kronikaTujinaDejstvaTuja scenaVeriga dobrih ljudiČas za zemljoCesteTV spored Novice SlovenijaČrna kronikaTujinaGospodarstvoZnanost in tehnologijaFokusInšpektorSvet Šport Liga prvakovNogomet MotoGPKošarkaBorilni športiKolesarstvoZimski športiDrugi športi POP IN Domača scenaTuja scenaSerijeGlasbaFilm/TVZanimivosti POPKAST PolitikaGospodarstvoŠportZabavaOstalo Vreme Radarska slika padavinVreme v gorahSlovenijaTujinaČrna kronikaDomača scena Sveže TrenutnoPred enim letomPred petimi letiPred desetimi leti TV oddaje Nemirna kriJa, Chef!Ljubezen po domačeGospod profesorŠtartaj, Slovenija!Fino o financahPrijavi se Voyo
MotoGP

Bulega bo zamenjal Marca Marqueza na Portugalskem in v Valencii

Ljubljana, 31. 10. 2025 14.04 | Posodobljeno pred 3 minutami

PREDVIDEN ČAS BRANJA: 1 min
Avtor
S.V.
Komentarji
0

Aktualni podprvak razreda Superbike Nicolo Bulega bo v zadnjih dveh dirkah sezone MotoGP na Portugalskem in v Valencii zamenjal poškodovanega Marca Marqueza. Italijan bo debitiral v kraljevskem razredu.

Nicolo Bulega
Nicolo Bulega FOTO: Superbike

Na VN Portugalske, ki bo potekala prihodnji konec tedna v Portimau (7.–9. november), bo Nicolo Bulega prvič nastopil v MotoGP. Italijan bo zamenjal Marca Marqueza za zadnji dve dirki sezone.

V Portimau bo Bulega, ki je včeraj prvič testiral motocikel na stezi v Jerezu, praznoval pomemben mejnik - svojo 100. dirko v svetovnem prvenstvu (50 nastopov v Moto3 in 49 v Moto2), kar bo okronal z debitantskim nastopom v MotoGP.

"Zelo sem vesel, da lahko takšno sezono zaključim z nepričakovanim presenečenjem. Debitirati v MotoGP je sanje vsakega otroka, ki želi postati dirkač. Še posebej razburljivo pa je, da bom lahko nastopil na motociklu svetovnih prvakov v zadnjih dveh dirkah leta 2025," je navdušeno dejal Bulega.

Za Italijana bo to velik izziv, a posebnih pričakovanj nima: "Poskušal bom vse skupaj sprejeti mirno, tudi zato, ker sem motocikel doslej preizkusil le v Jerezu. A sem zelo motiviran, da se pokažem v najboljši luči in dam vse od sebe."

motogp bulega marc marquez
Naslednji članek

Alex je Marca že zdaj izzval: Bomo videli, ko bova vozila enak motocikel

SORODNI ČLANKI

Alex je Marca že zdaj izzval: Bomo videli, ko bova vozila enak motocikel

Bagnaia kritiziral Dorno: Niso kazali sočutja. Po grozljivi nesreči bi se dirka morala končati

Kdo je Toprak Razgatlioglu, turška senzacija, ki prihaja v motoGP?

Razgatlioglu pred selitvijo v motoGP postal prvak razreda Superbike

  • 1
  • 2
  • 3
  • 4
  • 5
  • 6
  • 7
  • 8
  • 9
  • 10
  • 11
  • 12
  • 13
KOMENTARJI (0)

Opozorilo: 297. členu Kazenskega zakonika je posameznik kazensko odgovoren za javno spodbujanje sovraštva, nasilja ali nestrpnosti.

PRAVILA ZA OBJAVO KOMENTARJEV
Novice SlovenijaČrna kronikaTujinaGospodarstvoFinanceZnanost in tehnologijaČas za ZemljoVeriga dobrih ljudi
Šport NogometLiga prvakovLiga EvropaMotoGPKošarkaZimski športiBorilni športiDrugi športiŠportne serije
POP IN Domača scenaTuja scenaSerijeGlasbaFilm/TVZanimivosti
TV oddaje Nemirna kriJa, Chef!Ljubezen po domačeGospod profesorŠtartaj, Slovenija!Fino o financahPrijavi seTop pop video
Ostalo VremeCesteSvežeTV sporedVoyo
ISSN 1581-3711
Oglaševanje Uredništvo PRO PLUS Kariera Moderiranje Piškotki Spremeni nastavitve piškotkov Politika zasebnosti Splošni pogoji Pravila ravnanja za zaščito otrok Spored oddajanih avtorskih del Uporaba umetne inteligence
24ur.com
ISSN 1581-3711 © 2023
24ur.com, Vse pravice pridržane Verzija: 1330