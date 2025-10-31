Bulega bo zamenjal Marca Marqueza na Portugalskem in v Valencii

Na VN Portugalske, ki bo potekala prihodnji konec tedna v Portimau (7.–9. november), bo Nicolo Bulega prvič nastopil v MotoGP. Italijan bo zamenjal Marca Marqueza za zadnji dve dirki sezone.

V Portimau bo Bulega, ki je včeraj prvič testiral motocikel na stezi v Jerezu, praznoval pomemben mejnik - svojo 100. dirko v svetovnem prvenstvu (50 nastopov v Moto3 in 49 v Moto2), kar bo okronal z debitantskim nastopom v MotoGP.

"Zelo sem vesel, da lahko takšno sezono zaključim z nepričakovanim presenečenjem. Debitirati v MotoGP je sanje vsakega otroka, ki želi postati dirkač. Še posebej razburljivo pa je, da bom lahko nastopil na motociklu svetovnih prvakov v zadnjih dveh dirkah leta 2025," je navdušeno dejal Bulega.

Za Italijana bo to velik izziv, a posebnih pričakovanj nima: "Poskušal bom vse skupaj sprejeti mirno, tudi zato, ker sem motocikel doslej preizkusil le v Jerezu. A sem zelo motiviran, da se pokažem v najboljši luči in dam vse od sebe."