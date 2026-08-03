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MotoGP

Buriram bo še tretjič zapored gostil uvodno dirko sezone razreda MotoGP

Buriram, 03. 08. 2026 14.51 pred 6 dnevi 2 min branja 0

Avtor:
R.S.
Buriram

Dirkališče v Buriramu bo v sezoni 2027 gostilo uvodno dirko razreda MotoGP. Po uspehih uvodnih dirk v lanski in letošnji sezoni bo Tajska tretjič zapored odprla sezono v motociklističnem razredu, kar poudarja naraščajoč pomen same države v prvenstvu in hitro rast števila navijačev, ki spremljajo ta šport. Prvo veliko nagrado za sezono 2027 bomo spremljali od 5. do 7. marca.

Marco Bezzecchi je slavil na uvodni dirki letošnje sezone za VN Tajske.
Marco Bezzecchi je slavil na uvodni dirki letošnje sezone za VN Tajske.
FOTO: Profimedia

Tajski bo tako pripadala čast, da bo gostila prvo dirko razreda MotoGP, ki bo potekala po novih tehničnih predpisih v obdobju med letoma 2027 in 2031. Navijači na dirkališču v Buriramu bodo tako imeli kot prvi možnost spremljati naslednje generacije motorjev v najelitnejšem motociklističnem razredu, kar bo lahko zaznamovalo začetek nove vznemirljive dobe v svetu motošporta.

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Steza, ki je znana po kombinaciji hitrih in počasnih zavojev, se je uveljavila kot eno izmed izstopajočih dirkališč, kjer tamkajšnji navijači vedno ustvarijo električno vzdušje. Letošnja velika nagrada je ob rekordnem obisku 228.228 gledalcev pokazala, kako širok nabor navijačev spremlja razred MotoGP. Zmaga je pripadla Marcu Bezzecchiju pred Pedrom Acosto in Raulom Fernandezom.

Izvršni direktor razreda MotoGP Carmelo Ezpeleta.
Izvršni direktor razreda MotoGP Carmelo Ezpeleta.
FOTO: AP

Carmelo Ezpeleta, izvršni direktor skupine MotoGP, je dejal: "Gostitev otvoritvene dirke sezone MotoGP že tretje leto zapored je dokaz izjemnega partnerstva, ki smo ga zgradili na Tajskem, in neverjetne strasti navijačev. Buriram je dosledno prirejal enega najboljših dogodkov v našem koledarju, zaradi česar je idealno prizorišče za začetek nove tehnične dobe MotoGP. Prva dirka po pravilih za leto 2027 bo zaznamovala začetek vznemirljivega novega poglavja za naš šport in veseli smo, da to pot začnemo na Tajskem."

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Sodeč po vzdušju, ki smo ga spremljali ob stezi na zadnjih dveh dirkah za veliko nagrado Tajske, lahko tudi naslednje leto pričakujemo vrhunsko vzdušje, predvsem zaradi novih pravil, ki bodo stopila v veljavo.

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