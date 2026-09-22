'Martin in Bezzecchi sta nam povzročila nekaj sivih las'

Jorge Martin, ki je dirko v Spielbergu začel s prvega položaja, je bil za uvod edini dirkač pred Apriilinim "jokerjem" Marcom Bezzecchijem.

V skupnem seštevku je Jorge Martin pri 306 točkah, Marc Marquez jih ima 294, na tretjem mestu pa je Marco Bezzecchi, ki je zbral 264 točk.

Pedro Acosta je v četrtem krogu ugnal Bezzecchija in Italina se je do kknca boril, da ubrani mesto na zmagovalnem odru. Uspelo mu je in z lepim številom točk sedem dirk pred koncem lahko še kako upa na bopj za končni laskavi anslov. trenutno zaserda tretje mesto v skupni razvrstitvi, pred njim sta le Jorge Martin in Marc Marquez.

"Za mano je uspešen dirkaški konec tedna. Dve tretji emsto sta svekakor vrhunski rezultat. Sploh, ker mi steza v Spielbergu ne leži najbolje," je Gazzetti Dello Sport zaupal 27-letni Italijan, ki je imel kar nekaj tehničnih težav med VN Avstrije, a je skupaj z ekipo vse uspešno prebrodil.

Marco Bezzecchi FOTO: AP

"Vsa čast fantom iz garaže. Skuzpaj smo le uspeli sestaviti dirkalnik za obe tekmi. Kazalo je slabeše, na treningih nisem blestel," je v pogovoru za Gazzetto še opazil Bezzecchi in na dodatno vprašanje milanskega rožnatega časnika podrobno analiziral osrednjo (nedeljsko) dirko vikenda v Spielbergu.

'Naša sta nam povzročila nekaj sivih las'

"Bilo je naporno in zdelo se je neskončno. Dobro sem startal in prevzel vodstvo, vendar nisem imel prave hitrosti ter sem imel težave s prednjo pnevmatiko. Stopničke na sprint dirki so bile manj realen odraz naše forme kot nedeljske. Te sem si zaslužil precej bolj. Vse konec tedna smo dobro delali, poskušal sem opazovati druge dirkače in vsako podrobnost njihove vožnje ter motocikla. Od vseh informacij mi že skoraj razganja glavo, vendar mislim, da nam bo to koristilo," je bil izčrpen Bez.

Massimo Rivola FOTO: Profimedia

Šef Aprilie Massimo Rivola je čestital zmagovalcu dirke in ocenil izplen svojih dirkačev. "KTM in Pedro Acosta sta si po zaslužila to zmago. Čestitke njim, zelo zadovoljen pa sem tudi z našim nastopom."

Nato se je dotaknil še Apriliinih dirkačev. "Naša fanta, Martin in Bezzecchi, sta nam povzročila nekaj sivih las. Kar trepetal sem. Toda videti Aprilio tako konkurenčno v Avstriji je nekaj posebnega." Zdaj se karavana MotoGP seli na Japonsko, kjer bo sledilo novo poglavje v boju za naslov svetovnega prvaka.

Za ogled potrebujemo tvojo privolitev za vstavljanje vsebin družbenih omrežij in tretjih ponudnikov. Omogoči piškotke