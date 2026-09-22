Jorge Martin, ki je dirko v Spielbergu začel s prvega položaja, je bil za uvod edini dirkač pred Apriilinim "jokerjem" Marcom Bezzecchijem.
Pedro Acosta je v četrtem krogu ugnal Bezzecchija in Italina se je do kknca boril, da ubrani mesto na zmagovalnem odru. Uspelo mu je in z lepim številom točk sedem dirk pred koncem lahko še kako upa na bopj za končni laskavi anslov. trenutno zaserda tretje mesto v skupni razvrstitvi, pred njim sta le Jorge Martin in Marc Marquez.
"Za mano je uspešen dirkaški konec tedna. Dve tretji emsto sta svekakor vrhunski rezultat. Sploh, ker mi steza v Spielbergu ne leži najbolje," je Gazzetti Dello Sport zaupal 27-letni Italijan, ki je imel kar nekaj tehničnih težav med VN Avstrije, a je skupaj z ekipo vse uspešno prebrodil.
"Vsa čast fantom iz garaže. Skuzpaj smo le uspeli sestaviti dirkalnik za obe tekmi. Kazalo je slabeše, na treningih nisem blestel," je v pogovoru za Gazzetto še opazil Bezzecchi in na dodatno vprašanje milanskega rožnatega časnika podrobno analiziral osrednjo (nedeljsko) dirko vikenda v Spielbergu.
'Naša sta nam povzročila nekaj sivih las'
"Bilo je naporno in zdelo se je neskončno. Dobro sem startal in prevzel vodstvo, vendar nisem imel prave hitrosti ter sem imel težave s prednjo pnevmatiko. Stopničke na sprint dirki so bile manj realen odraz naše forme kot nedeljske. Te sem si zaslužil precej bolj. Vse konec tedna smo dobro delali, poskušal sem opazovati druge dirkače in vsako podrobnost njihove vožnje ter motocikla. Od vseh informacij mi že skoraj razganja glavo, vendar mislim, da nam bo to koristilo," je bil izčrpen Bez.
Šef Aprilie Massimo Rivola je čestital zmagovalcu dirke in ocenil izplen svojih dirkačev. "KTM in Pedro Acosta sta si po zaslužila to zmago. Čestitke njim, zelo zadovoljen pa sem tudi z našim nastopom."
Nato se je dotaknil še Apriliinih dirkačev. "Naša fanta, Martin in Bezzecchi, sta nam povzročila nekaj sivih las. Kar trepetal sem. Toda videti Aprilio tako konkurenčno v Avstriji je nekaj posebnega." Zdaj se karavana MotoGP seli na Japonsko, kjer bo sledilo novo poglavje v boju za naslov svetovnega prvaka.
MotoGP je najvišji razred cestno-hitrostnega motociklističnega tekmovanja na svetu, ki ga organizira Mednarodna motociklistična zveza (FIM). V tem tekmovanju nastopajo vrhunski dirkači na posebej izdelanih prototipnih motociklih, ki niso na voljo za javno prodajo. Prvenstvo je znano po izjemnih hitrostih, napredni tehnologiji in tesnih bojih na dirkališčih po vsem svetu, kjer se najboljši proizvajalci in ekipe borijo za naslov svetovnega prvaka.
Sprint dirka v MotoGP je krajša različica glavne nedeljske dirke, ki se odvija v soboto popoldne. Ta format dirkanja je bil uveden za povečanje zanimanja gledalcev, saj traja približno polovico razdalje glavne dirke in prinaša manjše število točk za skupno razvrstitev. Ker je dirka krajša, dirkači pogosto vozijo bolj agresivno in brez potrebe po varčevanju s pnevmatikami ali gorivom, kar prinaša več akcije in prehitevanj.
Red Bull Ring, ki se nahaja v Spielbergu v Avstriji, je eno najbolj prepoznavnih dirkališč v koledarju MotoGP. Zgodovinsko gledano je bilo dirkališče znano kot Österreichring, kasneje preoblikovano v A1-Ring in nazadnje v Red Bull Ring. Značilno je po svoji hitri postavitvi z dolgimi ravninami in zahtevnimi zavoji, ki zahtevajo izjemno moč motorja ter natančno zaviranje, kar pogosto postavlja velike zahteve pred zavorne sisteme motociklov.
Massimo Rivola je vplivna osebnost v svetu motošporta, ki trenutno opravlja funkcijo izvršnega direktorja dirkaškega oddelka Aprilia Racing. Preden se je pridružil ekipi Aprilia v MotoGP, je imel bogate izkušnje v formuli 1, kjer je med drugim deloval pri prestižnih moštvih, kot sta Ferrari in Toro Rosso. Njegova vloga v Aprilii vključuje strateško vodenje ekipe, razvoj dirkalnikov in upravljanje z dirkači, s čimer je pomembno prispeval k vzponu znamke med najbolj konkurenčne v razredu MotoGP.
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