Martin po trku z Marquezom končal v pesku, Bagnaia zmagal dirko in prvenstvo

Pred začetkom zadnje dirke aktualne sezone je bilo jasno le eno - da bosta tako Francesco Bagnaia , kot tudi Jorge Martin napadala zmago v skupnem seštevku. V boljšem položaju je bil Italijan, ki je imel pred začetkom dirke v Valenciji pred Špancem 14 točk prednosti, prav tako pa je začel iz pole positiona, saj je Maverick Vinales zaradi kazni izgubil tri mesta. Aktualnemu prvaku sta družbo v prvi liniji delala Johann Zarco in Jack Miller , drugo štartno linijo pa sta poleg Vinalesa dopolnila Brad Binder in Martin.

Martinu je uspel vrhunski štart, saj se je iz šestega položaja že po nekaj sekundah pripeljal za hrbet Bagnaii, ki je po začetku dirke prevzel vodilno mesto na španskem dirkališču. V tretjem krogu si je Martin privoščil veliko napako in ob poskusu prehitevanja izgubil hitrost ter padel na osmo mesto.

Odgovor o novem prvaku smo dobili že v šestem krogu, ko se je Martin zaletel v Marca Marqueza , oba dirkača pa sta končala v pesku. Bagnaia je po tem, ko je ugotovil, da je Martin zaključil z dirko, rahlo popustil in v ospredje spustil Binderja in Millerja.

Devet krogov pred koncem je Binder pri veliki hitrosti zdrsnil v ovinku, padel in Bagnaii odprl prosto pot do zmage na dirki. Nekaj trenutkov kasneje je z dirko zaključil tudi Alex Rins .

V desetem krogu sta se v pesku znašla tudi Enea Bastianini in Augusto Fernandez ter predčasno zaključila z zadnjo dirko sezone. Bagnaia je kljub temu, da je že osvojil prvenstvo, v nadaljevanju ponovno povišal tempo in napadal Millerja, ki je po napaki Binderja zasedal prvo mesto.

V nadaljevanju je Zarco prehitel Binderja in začel z resnimi napadi na vodilnega Bagnaio. Južnoafričana je nato prehitel tudi Fabio Di Giannantonio in se v zadnje štiri kroge podal na tretjem mestu, nekaj minut kasneje pa skočil še pred Zarcoja. Di Giannantonio je v zadnjem krogu napadel še Bagnaio, slednji pa je zadnje ovinke odvozil brez napak in se v cilj pripeljal kot prvi.