Cal Crutchlow bo zamenjal Morbidellija

Omejitve zaradi pandemije covida-19 so spremenile njegove napovedane termine za trening. Kljub temu se ni odločil zamenjati poškodovanega Italijana že na tekmi v Assnu, ker je menil, da ne bi imel dovolj časa za primerne priprave. Yamaha je za pomoč na VN Nizozemske takrat začasno zaposlila Američana Garretta Gerloffa , ki zaradi obveznosti v razredu Superbike ne bi mogel nastopiti na dirki motoGP v Avstriji.

V moštvu Petronas Yamaha SRT so uradno potrdili, da bo Cal Crutchlow zamenjava za poškodovanega Franca Morbidellija na naslednjih treh dirkah. Anglež se je v karavani motoGP upokojil po minuli sezoni. V kraljevem razredu je v karieri zmagal na treh dirkah s Hondo. Kmalu po upokojitvi pa se je Yamahi pridružil kot testni voznik.

Crutchlow na VN Styrije ne bo edini zveneči povratnik. Njegov nekdanji moštveni kolega pri Hondi Dani Pedrosa , ki je trenutno testni voznik v razredu KTM, bo nastopil kot "wild-card". V moštvu Yamahe se bo 35-letni Crutchlow pridružil legendarnemu Valentinu Rossiju , kar pomeni, da bo skupna starost obeh dirkačev tega moštva na naslednjih treh dirkah kar 77 let.

Valentino Rossi in Cal Crutchlow sta velika prijatelja

"Veselim se, da bom na treh nagradah Grand Prix vozil za Petronas Yamaha SRT. Okoliščine niso najboljše in Francu želim dobro okrevanje. Upam, da se bo po operaciji kolena vrnil uspešno. Prepričan sem, da se tudi bo, ker je v zadnjih dveh letih vozil fantastično. Mislim, da je za te tri dirke težko postaviti cilje in bo šlo bolj za spoznavanje kolesa," si 35-letnik pred dirkami ni zastavljal previsokih ciljev.

Razlan Razali, vodilni mož v moštvu Petronas Yamaha, je dodal: "Cal bo lahko nabral solidno kilometrino na našem motorju M1, kar bi mu moralo pomagati pri testiranju in razvoju za Yamaho. Potrudili se bomo, da ga podpremo in da se bo v ekipi počutil dobro. Nekatere ključne ljudi v ekipi že pozna in prepričan sem, da bo kos izzivu."