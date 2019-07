Cal Crutchlow: “Morda bi se moral poškodovati pred vsako dirko”

Crutchlow je zaostal le za Marquezom in Vinalesom.

Cal Crutchlow si je med tednom zlomil golen in ob tem poškodoval še kolenske vezi. Sprva je kazalo, da na nedeljski dirki morda sploh ne bo nastopil, a sledil je za Britanca najboljši vikend sezone. Že na prostih treningih je nakazal, da bi lahko bil nevaren za najvišja mesta, kar je potrdil s šestim mestom na kvalifikacijah. Na dirki, ko je šlo najbolj zares, je ostal zbran, izkoristil odstopa Fabia Quartararoja in Alexa Rinsater prišel do drugih stopničk v sezoni. Pred tem je bil na VN Katarja prav tako tretji.

Na novinarski konferenci po dirki je bil Britanec pričakovano prešerne volje: “Nisem bil prepričan, kakšna dirka me čaka. V Assnu smo se z ekipo dobro odrezali, nato pa je prišla poškodba, ki je stvari nekoliko zapletla, a če sem iskren, kolena danes nisem pretirano čutil. Čez celoten dirkaški vikend se je moje zdravstveno stanje izboljševalo, tako da s tem nisem imel pretiranih težav. Morda bi se moral poškodovati pred vsako dirko.”

“Steza danes ni bila v najboljšem stanju. Na sredini dirke sem imel boljši ritem, kot ga je imel Maverick Vinales, a je Rinsov odstop premešal karte. Pred ostalimi zasledovalci sem imel devet sekund prednosti, tako da nisem želel tvegati stopničk. Razmišljal sem o napadu kakšnih šest ali pet krogov pred koncem, a so bile razmere zares težavne. Nagajal mi je tudi veter, tako da sem drugo mesto prepustil Vinalesu, sam pa sem izjemno zadovoljen s tretjim,” je potek dirke opisal 33-letnik, ki je po hudi poškodbi stisnil zobe in prišel do drugih stopničk sezone.