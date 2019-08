Cal Crutchlow priznava: Potreboval bom operacijo

Za Cala Crutchlowa dirkanje z bolečino ni nobena novost. V svoji karieri je staknil že nič koliko poškodb, posebej huda pa je bila tista, ki jo je utrpel na lanski VN Avstralije. Tedaj načeto koleno ga ovira še danes, zato ga po koncu sezone po vsej verjetnosti čaka nova operacija. Težava za Britanca pa je v tem, da zanjo preprosto nima dovolj časa. Na vprašanje, kako se bo spopadel z vse bolj motečim kolenom, je številka 35 v razredu motoGP odgovorila: "Za moje težave obstaja samo ena rešitev – operacija. Problem pa je, da časa zanjo preprosto primanjkuje. Če jo opravim sedaj, bom zamudil preostali del sezone. V kolikor se bom zanjo odločil po koncu sezone, bo to pomenilo, da bom, tako kot letos, izpustil dobršen del priprav. V vsakem primeru bom v velikem zaostanku v primerjavi z ostalimi dirkači."

Poškodbe pa neustrašnega Crutchlowa v Silverstonu zaenkrat očitno ne ovirajo. Na petkovih prostih treningih se je izkazal s petim mestom, podobno dobro predstavo pa si obeta tudi v nedeljo: "Zelo sem zadovoljen z dosedanjim razpletom. Gre za eno hitrejših stez, zato je še toliko bolj fizično zahtevna, a to nam ustreza. Nov asfalt se je zaenkrat izkazal kot odlična pridobitev. Oprijem je bistveno boljši. Nadejam se, da je pred menoj še ena uspešna dirka."

Crutchlow je v skupnem seštevku letošnje sezone na devetem mestu. Doslej je dvakrat stopil na oder za zmagovalce, in sicer je bil dvakrat tretji. To mu je uspelo na dirki za VN Katarja in VN Nemčije. Na zadnji dirki v avstrijskem Spielbergu pa je 33-letnik padel in tako ni prišel do točk.