Cal Cruthclow: Po Sepangu nisem čutil prstov na nogi

"Imam velike težave z gležnjem. Med vožnjo je bolečina zares velika. Po dirki v Sepangu nisem čutil prstov na nogi. Če sem se dotaknil živca, me je neznosno bolelo,"je po preizkušnji za VN Malezije, ki je sicer zaradi padca ni končal, priznal Cal Crutchlow. 34-letnika po vsej verjetnosti čaka operacija, zaradi katere bo moral počivati vsaj šest tednov.

"Po sezoni imamo testiranja v Valencii in kasneje v Jerezu. Šele nato – v decembru – pride na vrsto operacija. Po njej bom moral počivati vsaj šest tednov, kar pomeni, da se bom lahko vrnil šele februarja, ko so na vrsti testiranja v Sepangu. Počitek bom skušal izpeljati karseda hitro, saj se želim čim prej vrniti," je načrte za prihodnost razkril Crutchlow.

Britanca poškodbe pestijo že celotno kariero, leto 2019 pa je bilo zaradi njih še posebej težko, kar je izpostavil tudi 34-letnik sam: "Začetek leta je bil katastrofalen, nato sem si nekoliko opomogel, a v avgustu so se bolečine vrnile. Zdravniki so mi dejali, da operacija ni zahtevna, a zanjo doslej preprosto nisem imel časa. Nisem tip dirkača, ki bi zaradi bolečin izpuščal dirke. Če je le mogoče, potrpim do konca leta, ko se dogajanje zaključi. In tako sem storil tudi tokrat."