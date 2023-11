Capirossi: Bastianini? Največji talent v paddocku

Motociklistična sezona dosega vrelišče. Do konca sezone so na programu še tri prizorišča, že ta konec tedna pa bo v Sepangu šlo za VN Malezije. Zatem sledita še dirki v Katarju in španski Valencii, trenutno pa vse kaže na zelo izenačen dvoboj za naslov prvaka. S prenosi na VOYO začenjamo v petek zgodaj zjutraj, konec tedna se s prenosi priključi še Kanal A.

Spomnimo, zadnjo dirko sezone, ko je šlo za veliko nagrado Tajske, je dobil španski motociklist Jorge Martin.

Jorge Martin (376 točk), ki je na Tajskem dobil kvalifikacije, sprintersko in klasično preizkušnjo, ima v skupnem seštevku 13 točk manj od Francesca Bagnaie (389), tretji ostaja Marco Bezzechi (310).

Španec je tako v skupnem seštevku SP za aktualnim prvakom, Italijanom Francescom Bagnaio, ki je bil na dirkališču Buriram drugi, znižal zaostanek na 13 točk tri dirke pred koncem sezone. Tretji je bil Južnoafričan Brad Binder. Enea Bastianini, dirkač Ducatija, je imel, oziroma ima, v tekoči sezoni nepredstavljivo veliko težav z zdravjem in je zaradi tega izpustil lep del dirk, zato v skupnem seštevku drži zanj skromno devetnajsto mesto, osvojil pa je 45 točk. Čeprav na tovarniškem Ducatiju ni pokazal oziroma dokazal kakovosti, za to so tudi objektivni razlogi, pa je po mnenju legendarnega Lorisa Capirossija, nekdanjega šampiona, Bastianini najbolj nadarjeni dirkač v paddocku ... "Resda tega ne kaže v tem trenutku, oziroma v tej sezoni, a ima za to opravičilo. Težav je imel na pretek, predvsem zdravstvenih, zato prave forme v nobenem trenutku tudi ni mogel ujeti," je za Coriere Dello Sport razpredal Capirossi, ki se zaveda, da je za člana tovarniškega Ducatija devetnajsto mesto in 45 osvojenih točk slab izkupiček.

"Tovarniški Ducati ima več težav od pričakovanega. Francesco Bagnaia se bo očitno vse do zadnjega boril za ubranitev naslova, tu mu dajem določeno prednost pred Jorgejem Martinom, rezultati Bastianinija pa so tudi nekaj, s čimer se ekipa iz Borga Panigaleja ne more ravno hvaliti. A kot pravim, pred Bastianinijem je še lepa prihodnost," je prepričan Capirossi, ki v motociklistični karavani opravlja funkcijo predstavnika dirkačev v varnostni komisiji. "Bastianinija se ne dotika!" je bil kategoričen Capirossi in stopil v bran Bastianiniju. Z argumenti, kot jih vidi sam ...

icon-expand Enea Bastianini FOTO: AP

"Sezono je začel s hudo poškodbo in od tu ni imel več pravih možnosti, da se vrne na stare tirnice. Ne samo dostopnost, poškodba je pustila posledice v dirkanju. Izgubil je občutek, načeta je bila tudi samozavest," je za Corriere Dello Sport še dodal Capirossi. "Moram priznati, da sem bil prepričan, da bo Enea v tej sezoni eksplodiral. Po tisti uvodni poškodbi pa se mu je svet porušil, to je povsem normalno. A po mojem mnenju gre za izjemno nadarjenega fanta, rekel bi celo najbolj talentiranega v motociklistični karavani. Vem, da me bodo mnogi cukali za rokav ob tej izjavi, toda jaz stojim za njo," je krajši pogovor za priznani italijanski športni časnik zaključil Loris Capirossi, ki upa, da vodilni možje Ducatija ne bodo sprostili njegovega mesta in pripeljali zamenjave ... "Treba mu je dati daljše obdobje, da se dokaže. Potem bo pokazal ves svoj razkošni talent, ki ga je bilo moč spremljati v preteklosti."