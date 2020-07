Capirossi: Rossi bo želel dokazati, da je Yamaha naredila napako

Zanimiv je Capirossijev pogled na kadrovske spremembe pri Yamahi, saj bo po tej sezoni namesto Rossija priložnost dobil mladi Fabio Quartararo, pogodbo z Maverickom Vinalesom pa so podaljšali do leta 2022. "Mislim, da bo (Rossi, op.p.) imel noro željo da še naprej dirka in pokaže, na nek način, da je bila odločitev Yamahe napačna. Če se bo še naprej tako dobro zabaval in ugotovil, da je še vedno konkurenčen, lahko dirka še naslednjih 10 let. Tudi selitev k Petronasu bo dobra, ker bo imel še vedno podporo Yamahe. Za to moštvo, da imajo Rossija, bo nekaj najboljšega, kar se jim lahko zgodi. Mislim, da jim lahko priskrbi neverjetno publiciteto in prepoznavnost," je o 41-letnem dirkaškemu Doktorju za časnik Marca dejal njegov rojak.