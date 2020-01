Capirossi: Marquez je najboljši vseh časov

Serijski motociklistični prvak Marc Marquez je v tej sezoni blestel, osvojil je kar 420 točk, zmagal na kar dvanajstih dirkah in bil neulovljiv, najbližji zasledovalec na lestvici Andrea Dovizioso je krepko zaostal (269 točk). Premoč med dirkaško elito, ki traja že nekaj sezone je opazil tudi nekdanji legendarni italijanski dirkač in tudi svetovni prvakLoris Capirossi, ki je v izčrpnem pogovoru z Corierre Dello Sportkar nekaj besed namenil dirkaču iz Cervere. "V vsej svoji karieri in kasneje kot opazovalec še nisem zasledil takšnega dirkača, kot je Marc Marquez. Ima neverjeten potencial, je najbolj nadarjeni dirkač v zgodovini motociklizma. Upam, da nisem koga užalil, a tako pač je," je bil brez dlake na jeziku Capirossi. "Ne vidim nikogar, ki bi ga lahko v naslednjih letih vrgel s prestola. Nikogar." Legendarni Italijan je opazil velik napredek, ki ga 26-letni Španec kaže iz leta v leto. "V zadnjih sezonah je zelo napredoval. Zmanjšal je število padcev na dirkah, kar pomeni, da je dozorel. V preteklosti so se mu večkrat pripetile napake, zaradi katerih je predčasno končal tekmo. Padci se dogajajo le na treningih in morda v kvalifikacijah, ko gre zares in ko napada nove zmage, je maksimalno zbran in ne dela napak." Poleg tega, kot trdi Capirossi, Marquez sploh nima najhitrejšega motocikla v karavani. daleč od tega. "Če sem iskren, Honda sploh ni najhitrejša na stezi. Po mojem je kar nekaj motociklov boljših, toda Marc prinaša zmaga zaradi svojega velikega talenta. Prepričan sem, da kakšen drug dirkač ne bi bil tako uspešen s takšnim motociklom."



