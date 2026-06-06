Čas je za sprint: Je Marquez po operaciji že dovolj nared za zmago?

Mnenje dirkačev je enotno: Marc Marquez je zanje prvi favorit za zmago na sprintu. Aktualni prvak je na vseh prostih treningih nakazal odličen dirkaški ritem, za nameček pa se bo po zmagi v kvalifikacijah pognal z najboljšega startnega položaja. Vprašanje pa je le, ali je Španec po operaciji rame že dovolj pri močeh, da bi se lahko v ospredju kosal celotno dolžino preizkušnje.

Marquezove načrte bo skušal prekrižati Pedro Acosta, ki je bil na petkovem popoldanskem treningu razred zase, na kvalifikacijah pa je osvojil drugo mesto. Iz prve startne vrste se bo pognal še Fermin Aldeguer, ki se na Madžarskem počuti odlično in verjame, da se lahko vmeša v boj za stopničke.