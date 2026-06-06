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Čas je za sprint: Je Marquez po operaciji že dovolj nared za zmago?

Balatonfokajar, 06. 06. 2026 14.14 pred 41 minutami 1 min branja 0

Avtor:
Ž.Ž.
Marc Marquez

Dirkači razreda motoGP so že v nizkem startu pred sklepnim dejanjem sobotnega dneva na Balaton Parku, sprintersko dirko. Na kvalifikacijah si je najboljši startni položaj privozil Marc Marquez, ki pa ni povsem prepričan, ali je po operaciji rame že dovolj dobro pripravljen, da bi se lahko boril za zmago. Da bo obračun za stopničke napet, bi lahko poskrbela tudi Pedro Acosta in Fabio Di Giannantonio. S prenosom na Kanalu A in VOYO začnemo ob 14.55.

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14.51

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Na Kanal A in VOYO smo pravkar začeli s prenosom sprinterske preizkušnje, vabljeni v našo družbo!

Za ogled potrebujemo tvojo privolitev za vstavljanje vsebin družbenih omrežij in tretjih ponudnikov.
14.50

Iz prve startne vrste še Pedro Acosta in Fermin Aldeguer

Zlasti Acosta je ta konec tedna že prikazal odlično formo, da se po zlomu noge, ki ga je utrpel pozimi, počasi vrača v lansko formo, pa dokazuje tudi Aldeguer.

Za ogled potrebujemo tvojo privolitev za vstavljanje vsebin družbenih omrežij in tretjih ponudnikov.
14.46

Z zmago na kvalifikacijah si je najboljši startni položaj pridirkal Marc Marquez

To je za Španca šele drugi dirkaški konec tedna, odkar se je po novi operaciji rame vrnil na motocikel. Jasno je, da ima aktualni prvak odličen dirkaški ritem, vprašanje pa je, ali je že dovolj fizično pripravljen, da se lahko z ostalimi kosa na celotni dolžini sprinta.

Za ogled potrebujemo tvojo privolitev za vstavljanje vsebin družbenih omrežij in tretjih ponudnikov.
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14.44

Ljubiteljice in ljubitelji motociklizma, lepo pozdravljeni v novem dirkaškem vikendu!

Tokrat je dirkaška karavana zbrana na madžarskem Balaton Parku, kjer se bo vsak čas začela sedma sprinterska preizkušnja letošnje sezone.

Za ogled potrebujemo tvojo privolitev za vstavljanje vsebin družbenih omrežij in tretjih ponudnikov.
MotoGP - VN Madžarske
MotoGP - VN Madžarske
FOTO: VOYO

Mnenje dirkačev je enotno: Marc Marquez je zanje prvi favorit za zmago na sprintu. Aktualni prvak je na vseh prostih treningih nakazal odličen dirkaški ritem, za nameček pa se bo po zmagi v kvalifikacijah pognal z najboljšega startnega položaja. Vprašanje pa je le, ali je Španec po operaciji rame že dovolj pri močeh, da bi se lahko v ospredju kosal celotno dolžino preizkušnje.

Marquezove načrte bo skušal prekrižati Pedro Acosta, ki je bil na petkovem popoldanskem treningu razred zase, na kvalifikacijah pa je osvojil drugo mesto. Iz prve startne vrste se bo pognal še Fermin Aldeguer, ki se na Madžarskem počuti odlično in verjame, da se lahko vmeša v boj za stopničke.

Preberi še Marquez po padcu Acosti izmaknil najboljši startni položaj

Tudi tokrat pa bo treba paziti tudi na Fabia Di Giannantonia. Italijan, ki je na zadnjih dveh sprintih zasedel drugo mesto, bo preizkušnjo začel s četrtega startnega mesta.

Velika neznanka je forma Aprilie. Vodilni v svetovnem prvenstvu Marco Bezzecchi bo sprint začel s šestega, Jorge Martin pa z osmega startnega položaja.

Dirkaški razpored VN Madžarske
Dirkaški razpored VN Madžarske
FOTO: VOYO

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Marquez po padcu Acosti izmaknil najboljši startni položaj

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