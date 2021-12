Balanca: Čas slovesa

Vsi smo na nek način vedeli, da bo prišel tudi ta dan. Dan, ko bo svojo zadnjo dirko v razredu motoGP odpeljal Valentino Rossi. Zadnjih nekaj let smo vedeli, da je lahko vsako leto njegovo zadnje, in pravzaprav smo že zadnjih nekaj sezon pričakovali, da bo najavil svoje slovo. A na nek način smo vsi na tihem upali, da bo dirkal vsaj še leto ali dve. In je.

Valentino Rossi je svojo nedvomno uspešno dirkaško kariero podaljševal iz sezone v sezono ter s svojimi uspehi, karizmo in optimizmom navduševal svoje navijače in dirkaške navdušence po vsem svetu. Doktor v zadnjih 20 letih ni bil samo ime. Bil je blagovna znamka, kakršne dirkaški svet v vsej svoji zgodovini še ni videl. Rossi je uspešno tržil svoje uspehe in svoje ime ter iz svojega dirkanja naredil velik posel in postavil pravi kult. Lahko bi rekli, da je zvestoba njegovih navijačev že mejila na sekto. Prav o tem se pogovarjamo v tokratni epizodi spletne oddaje Balanca.

O Valentinu Rossiju. O njegovi karieri, uspehih, prepoznavnosti, fenomenu in o tem, da je na nek način spremenil motociklistično dirkanje moderne dobe. Zgodovina pozna tudi dirkače, ki so bili uspešnejši, a statistiko je vedno mogoče gledati na različne načine. Primerjati zgodovinska obdobja med seboj in enačiti uspešnost dirkačev skozi desetletja je vedno nehvaležen posel. Giacomo Agostini je osvojil 15 naslovov svetovnega prvaka, ampak njegova kariera vseeno ni trajala tako dolgo kot Rossijeva. Štejejo posamezne zmage, naslovi prvakov ali dolžina niza od prve do zadnje zmage? Kdo je najboljši dirkač vseh časov? V igri nista samo Rossi in Agostini, tu so še nekateri drugi. Kaj je Rossi prinesel v dirkaški šport in zakaj motociklizem po njegovem odhodu ne bo več enak, kot je bil?

icon-expand Valentino Rossi FOTO: AP