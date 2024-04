Martin dobil kaotično sprint dirko, na stopničkah še Acosta in Quartararo

Martin si je na polovici 12 krogov dolge dirke privoščil napako, saj je bil v zavoju številka sedem predolg, kar je izkoristil Marc Marquez in se mu povsem približal ter ga nato že v naslednjem ovinku tudi prehitel.

Marc Marquez navdušil in dobil kvalifikacije, za njim Bezzecchi in Martin

V ozadju so dirko v istem zavoju končali Binder, Enea Bastianini in Alex Marquez. S tem pa napak oziroma padcev še ni bilo konec. Tudi vodilni Marc Marquez je kmalu zatem zapeljal povsem izven linije, s čimer je bilo njegovega lova na zmago konec. Martin je znova prevzel vodstvo, kar naenkrat pa sta se tik pod vrhom znašla Pedro Acosta in Fabio Quartararo.

Francoza je v zadnjem krogu v boju za stopničke izzval Dani Pedrosa, ki pa mu je na koncu zmanjkalo časa, tako da je Quartararo zadržal tretje mesto. Nekaj zavojev pred koncem je v pesku končal še Johann Zarco. Marc Marquez je po napaki pridobil nekaj mest, na koncu se je moral zadovoljiti s sedmim.