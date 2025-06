Marc Marquez nadaljuje z dominanco v Aragoniji

Osemkratni svetovni prvak Marc Marquez v Aragoniji ostaja razred zase. Po prepričljivi zmagi v kvalifikacijah je s konkurenco opravil še na sprintu. V boju za zmago je prehitel Alexa Marqueza in prišel do sedme letošnje sprinterske zmage, tretje mesto pa je po dvoboju s Francom Morbidellijem osvojil Fermin Aldeguer. Popolnoma je razočaral Francesco Bagnaia, ostal je brez točk in dirko sklenil na 12. mestu.