Čas za VN Avstralije, dirkači začenjajo že ob polnoči

Dirkaška sezona v razredu motoGP se s 16. dirkaškim vikendom počasi približuje h koncu, boj za prvaka pa še zmeraj ostaja odprt. Dirkači vseh treh motociklističnih razredov, ki se ta vikend mudijo v Avstraliji, bodo v noči iz četrtka na petek začeli s prostimi treningi. Sobota nato prinaša kvalifikacije in sprint dirko, nedelja pa je rezervirana za VN Avstralije. Vso zanimivo dogajanje lahko v živo spremljate na VOYO in Kanalu A.

MotoGP – VN Avstralija

Nekdanji prvak razreda moto3 Jorge Martin je minuli vikend v Indoneziji začel sijajno in si s četrto zaporedno zmago na sprint dirki zagotovil začasen prevzem vodstva v skupnem seštevku. Pridobljeno prednost je dirkač moštva Prima Pramac Racing dan kasneje zapravil, ko je na dirki za VN Indonezije padel v 13. krogu in ostal brez pomembnih točk. Zmago si je pridirkal Francesco Bagnaia, ki je tako ponovno prevzel prvo mesto v skupnem seštevku in se od Martina oddaljil za 18 točk. "Če bi bila VN Indonezije predzadnja dirka sezone, bi padec videl kot katastrofo, tako pa se bom le nekaj naučil iz svoje napake in naslednjič, ko bom imel tri sekunde prednosti, raje nekoliko upočasnil," je po dirki v Indoneziji povedal 25-letni Španec.

Phillip Island, ki je med drugim dom pingvinov in otok s čudovitimi plažami, je znan tudi po svojem specifičnem vremenu. Organizatorji VN Avstralije se vsakoletno soočajo s problemom vremena, ki se na otoku, južno od Melbourna, pogosto hitro spreminja. "Tu mi je še težje, kot na Japonskem, kjer sem se težko prilagodil na razmočeno stezo. Osredotočen sem na to, da pred začetkom treningov najdem dober občutek in da bom na dirki konkurenčen," je povedal Bagnaia. Zaupanje vase je pred začetkom dirkaškega vikenda pokazal Martin, ki se je v deževnem Motegiju pred nekaj tedni znašel odlično. "Samozavesten sem na vseh področjih. Čutim, da sem močan in hiter. Moram pa biti umirjen in unovčiti svojo hitrost. Mogoče ne smem biti tako hiter kot v Indoneziji, kjer sem padel. A do padca sem imel tri sekunde prednosti, tako da moram biti miren in končati vse dirke."

icon-expand Francesco Bagnaia in Jorge Martin FOTO: AP

Dirkaški vikend v Avstraliji bo vsekakor pester in poln presenečenj, vprašanje, ki ostaja odprto pa je, kdo bo v nedeljo stal na odru za zmagovalce in nadaljeval avstralsko tradicijo pitja iz čevlja? Treninge in dirke si boste lahko ogledali na Kanalu A in VOYO, dogajanje pa boste prav tako lahko spremljali tudi na našem portalu.