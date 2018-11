Če bo napoved zdržala, bo vreme dodobra začinilo zadnjo dirko v Valencii

Najboljši motociklisti sveta so že v Valencii, kjer jih čaka zadnja dirka letošnje sezone v razredu motoGP. In čeprav je naslov svetovnega prvaka že oddan, nas, glede na to, kar smo na tej stezi videli v preteklosti, vseeno čaka razburljiva dirka. Sploh glede na trenutna razmerja moči med dirkači in katastrofalno vremensko napoved.

Vremenska napoved kaže na deževen konec tedna. Deževalo naj bi od petka do nedelje in zdi se, da bodo dirkači na stezi pošteno premočeni, kar bo dodatno začinilo dirko razreda motoGP.