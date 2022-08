'Quartararoju bo v Silverstonu spet spodrsnilo in prvenstvo bo odprto'

Motociklistična karavana z nestrpnostjo čaka vnovični zagon. Poletne pavze je (bo) konec in ekipe urejajo še zadnje podrobnosti na dirkalnikih v želji, da bi VN Velike Britanije v Silverstonu pričakali v čim boljšem stanju. Mrtvo dirkaško obdobje so pri časniku Corriere Dello Sport prebrodili tudi z daljšim pogovorom z znanim dirkaškim menedžerjem Carlom Pernatom, ki je prepričan, da bo v boju za laskavi naslov še zelo napeto in nepredvidljivo navkljub na prvi pogled zares veliki točkovni prednosti Fabia Quartararoja. "Sam je kriv za to, da so zadeve spet odprte. Pred Assnom je vse skupaj trdno držal v svojih rokah, po tistem klavrnem nastopu na VN Nizozemske je marsikaj postavil na glavo. Predvsem pa je (ne)pričakovano pokazal nekatere slabosti, ki jih je imel v preteklosti, a smo mislili, da je to že mimo. Očitno ni. Znano je, da ni posebno močan, kar se tiče psihološkega vidika, a mislil sem, da je z izkušnjami prebrodil težave. Ni jih in če bo v Silverstonu konec tedna spet ponavljal napake, bo prvenstvo še bolj odprto. Že tako je," v izčrpnem pogovoru trdi znani menedžer Pernat.