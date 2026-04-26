'Če bo Yamaha izboljšala motocikel, bomo lahko dosegali dobre rezultate'
Turka Topraka Razgatliogluja je dirkaška javnost spoznala v razredu Superbike. Ne le s tremi naslovi prvaka, veliko navijačev si je pridobil tudi z nepopustljivostjo, neprizanesljvim dirkanjem in spektakularnimi manevri na stezi, zato je njegov prestop v razred motoGP pritegnil veliko pozornosti. Kako se znajde na svoji yamahi in kakšne cilje ima v svoji prvi sezoni med dirkaško elito, je pred dirko v Jerezu zaupal naši Evi Koderman Pavc.
