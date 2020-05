Če Dovizioso ne bo podaljšal z Ducatijem, utegne pristati pri KTM-u

Doviziosov zastopnik Simone Batistella je za španski AS dejal, da se bodo pogajanja o morebitnem podaljšanju pogodbe z Ducatijem začela sredi maja ali pa najkasneje konec maja. A prav veliko možnosti Italijan za pretehtati nima – sedeži za prihodnjo sezono so dodobra zapolnjeni – alternativa Doviziosa je le KTM, so prepričani italijanski novinarji. Glavni cilj šefa Ducatija Luigija Dall'Igne je v moštvu zadržati Italijana Andreo Doviziosa , ki je v zadnjih treh sezonah razreda motoGP vselej prišel do naziva svetovnega podprvaka. 34-letni Italijan je v ekipi že osmo sezono, toda predvsem v zaključku lanske sezone je za slabe rezultate s prstom večkrat pokazal na ekipo Ducatija, ki da ni dovolj dobro razvila nekaterih tehničnih komponent.

Tudi zato, ker ljubezen Doviziosa do rdečebelih ni več tako močna kot nekoč, naj bi italijanska ekipa iz Bologne že pripravljala plan B, če Doviozoso ne podaljša. Po poročanju Sky Sports Italia je Dall'Igna že začel pogajanja z Jackom Millerjem , trenutnim voznikom poltovarniške ekipe Ducatija Pramac Racing, za sedež v tovarniški ekipi Ducatija za prihodnjo sezono. Z Avstralcem naj bi Italijani podpisali pogodbo do sredine junija, neodvisno od tega, kako se bosta odločila Dovizioso in Danilo Petrucci. Slednji v tovarniški ekipi priložnosti za dokazovanje ni najbolje izkoristil, zato bo težko dočakal novo pogodbo. Pri Ducatiju so prepričani, da ima Miller, dirkač iz Townsvilla, podobne karakteristike kot Casey Stoner, ki je italijansko ekipo kot edini popeljal do naslova prvaka v elitnem razredu leta 2007.

Pri Sky Sports Italia sicer še dodajajo, da je alternativna možnost za Doviziosa, če se ne bo odločil za podaljšanje z Ducatijem, selitev h KTM-u. Pri avstrijskem moštvu bi ga lahko prepričala zelo bogata pogodba in dejstvo, da bi bil temeljni kamen ekipe, ki bi delala le zanj.