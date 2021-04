Če želi postati prvak, bo moral Marquez spisati zgodovino

Zaostanek 40 točk za trenutno presenetljivo vodilnim Francozom Johannom Zarcojem (Pramac Racing) se zdi gromozanski. Štiri točke manj imata zmagovalca dirk za VN Katarja (Maverick Vinales) in VN Dohe (Fabio Quartararo). Madridski dnevnik MARCAje na svoji spletni strani zapisal, da so si vprašanje, ali je Marquez sposoben uprizoriti velik preobrat in osvojiti naslov, privrženci motociklizma postavljali že pred njegovim napovedanim povratkom na VN Portugalske. Zdaj pa še toliko bolj.

Marquez sicer vztrajno ponavlja, da bodo prve dirke bolj v znamenju pridobivanja občutkov kot spremljanja stanja na lestvici, a že zdaj je jasno, da zgodovina ne govori Kataloncu v prid: nihče v 70 sezonah namreč še ni osvojil naslova svetovnega prvaka po dveh uvodnih "ničlah". To je sicer uspelo Geoffu Duku (1951) in Umbertu Masettiju(1952), a ne gre pozabiti, da je takratni skupni seštevek omogočal brisanje najslabših rezultatov in štetje zgolj petih najboljših dosežkov v sezoni, ki je imela le osem prizorišč.

V razredu 250cc je leta 2008 takšen podvig sicer uspel pokojnemu Marcu Simoncelliju, ki je po neuspehih v Katarju in Jerezu na Portugalskem (Estoril) zasedel tretje mesto in se nato prebil do naslova prvaka. Nekaj podobnega je uprizoril tudi Marquez leta 2017, ko je za 37 točk zaostajal za Vinalesom, a kljub zmagam rojaka v Katarju in Argentini (Marquez je ostal v ozadju na prvi dirki in padel v Termas de Rio Hondu) osvojil naslov. Prvi odmevnejši lov Marqueza za velikim zaostankom je bil sicer na sporedu leta 2011, ko je za trenutnim moštvenim kolegom Stefanom Bradlomzaostajal za kar 82 točk (brez njih je ostal na kar treh uvodnih dirkah), po 15. dirki sezone na Japonskem pa je prevzel vodstvo s točko prednosti. A nato sta sledila padec in poškodba v Maleziji, ki mu je preprečila nastopa na ključnih dirkah v Sepangu in Valencii.