'Čestitke Mavericku, to pomeni, da je motocikel dober'

Maverick Vinalesje s časom 1:58.897, za las zaostal za rekordom kroga, ki ga je v lanski sezoni še na Ducatiju postavil Jorge Lorenzo (1:58.830). S tem je mladi Španec, ki je v lanski sezoni na dirki za VN Avstralije prinesel edino zmago moštvu Yamahe, potrdil, da so japonski inženirji čez zimo res 'zavihali rokave' in našli rešitve za težave, ki so moštvo pestile v zadnjih dveh sezonah. "Danes smo želeli vložiti veliko truda in smo veliko časa posvetili ritmu za dirke. Počutil sem se odlično in uspelo mi je odpeljati nekaj res izjemno hitrih krogov. Najbolj sem zadovoljen s hitrimi krogi med simulacijo dirke, ko je bilo najbolj vroče in najmanj oprijema na gumah. Res sem vesel, saj smo storili korak naprej glede na prvi dan in ogromen korak naprej, glede na lansko sezono," je zadovoljno pripovedoval Vinales, ki je svoj najhitrejši krog odpeljal tik pred koncem in najbližjega zasledovalca Alexa Rinsa, za seboj pustil za več kot pol sekunde.

Tako kot prvi dan, je tudi drugi dan na šestem mestu končal izkušeni Valentino Rossi, ki bo čez dober teden praznoval že 40. rojstni dan. Devetkratni svetovni prvak se trenutno ne obremenjuje s časi, ki jih dosega, ampak veliko bolj s preizkušanjem novosti, ki so jih yamahini inženirji pripeljali v Malezijo. Dirkaški doktor je že po prvem dnevu zadovoljno pripovedoval zbranim novinarjem, da so mu novosti všeč in da so po dveh letih, končno na pravi poti, kar se tiče razvoja motocikla. Dodatno vzpodbudo pa mu je danes dal še moštveni kolega Vinales, ki je s hitrim krogom dokazal, da je Yamaha res na pravi poti, da se ponovno vmeša v boj za naslov svetovnega prvaka.