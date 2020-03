Hladna prha za Ducati: Nismo pričakovali, da bo Marquez podaljšal do leta 2024

S prenosi iz Katarja začnemo v petek, 6. marca (ob 11.25), ko si boste lahko na VOYO ogledali prva prosta treninga razredov moto3 in moto2. Sobotne kvalifikacije bodo predvidoma na sporedu med 15.05 in 16.40, dirki pa v nedeljo, 8. marca, med 14.20 in 16.00. Dogajanje v razredu moto2 boste lahko spremljali tudi na Kanalu A.

"Pod pogodbo imamo tudi Jacka Millerja, ki je leta 2019 zbral pet uvrstitev na stopničk in pokazal, da je GP19 konkurenčen motocikel. Nato je tu (Francesco) Bagnaia, ki bi mu po težkem letu v vlogi novinca lahko šlo dobro od rok, lahko bo pokazal svoj talent. V zadnji minuti smo podpisali tudi pogodbo z (Johannom) Zarcojem. Nastopal bo za ekipo Avintia z motociklom iz leta 2019, od njega ne zahtevamo stopničk, a lahko je dober. Lahko pomaga tudi pri razvoju, v zadnjih treh letih je dirkal z yamaho, KTM in hondo,"je nadaljeval.

'Dovizioso edini, ki se je v zadnjih treh letih uspel meriti z Marquezom' "Vedeli smo, da bo z iztekanjem pogodb na tržišču nastal vrvež. Yamaha se je odločila, da bo napredoval Vinales in podpisala pogodbo s Quartararojem, ki je kazal zelo dobre predstave na tem motociklu. Vedeli smo, da bo Honda še naprej stavila na Marqueza, čeprav nismo pričakovali pogodbe do leta 2024,"je za Motoronlinedejal Ciabatti, ki kar ne more prehvaliti svojih varovancev ‒ Andree Doviziosa , Danila Petruccija ...

Lorenzo se ne bo vrnil v dirkaško karavano

Pomembni odločitvi v karieri sta pozimi sprejela tudi legendarni Valentino Rossiin njegov dolgoletni tekmec Lorenzo, ki bosta v tej sezoni sodelovala pri Monster Energy Yamahi, nato pa se bo Italijan umaknil Quartararoju, sam pa morda kariero nadaljeval v kateri od poltovarniških ekip.

"Vedno je težko od daleč komentirati odločitve drugih ljudi, ker je povsem jasno, da samo oni točno vedo, kako se je vse skupaj razpletalo. Menim, da je bila to boleča odločitev, a absolutno razumljiva. Glede Rossija, razumem, da mora podjetje ščititi svoje vidne člane, kolikor je to mogoče, a mora tudi razmišljati o prihodnosti. Mislim, da je Rossi prosil za nekaj časa, v katerem bi se lahko odločil, a časa ni bilo. Kljub temu so mu zagotovili tovarniški motocikel, če bi se odločil nadaljevati s tekmovanjem, v ekipi, kakršna je Petronas. Zato bi rekel, da so storili največ, kar so lahko, razmišljali pa so o prihodnosti ekipe in podjetja,"je nadaljeval Ciabatti.

"Osebno menim, da ima Valentino še vedno željo po dirkanju, če bodo rezultati pozitivni, nimam pa takšnega občutka pri Jorgeju Lorenzu. Sprejel je drugačno odločitev. Najprej se je upokojil in se nato prelevil v testnega dirkača Yamahe, a ena stvar je biti testni dirkač, druga pa je dirkati. Testiranja lahko prešteješ na prste ene roke ali nekaj več, ne vidim možnosti, da bi se lahko vrnil kot dirkač."

'Trenutno je nemogoče napovedati, kdaj bomo spet dirkali'

Prestavitev uvodnih dirk motoGP za VN Katarja in VN Tajske je poskrbela za nevsakdanji uvod v sezono 2020. Ciabatti priznava, da v tem trenutku nihče prav zares ne ve, kdaj bosta na sporedu prestavljeni preizkušnji najelitnejšega razreda, z gotovostjo pa ne morejo zagotoviti niti tega, da se bo po načrtih razpletla tudi VN Teksasa v Austinu.

"Povsem očitno je, da gre za resno in nepričakovano situacijo. Žal je pri teh izrednih zdravstvenih ukrepih šport v drugem plan, Italija je v teh trenutkih po Kitajski in Južni Koreji med državami, ki so najbolj prizadete. Zato je katarska vlada z omejitvami povzročila, da je vstop v državo za Italijane nemogoč, saj morajo dva tedna preživeti v karanteni. Glede na to, da večji del ekip motoGP vodi italijansko osebje, pri tem pa ne mislim le na Ducati in Aprilio, temveč tudi na Yamaho in Suzuki ..."je povedal Ciabatti.

"Menim, da so primeri, ko dogodka ne smeš reševati za vsako ceno. Težko je napovedati, kdaj se bo prvenstvo začelo, saj ni v naših rokah. Ne le v Italiji, tudi v drugih evropskih državah in Združenih državah Amerike moramo videti, kakšna bo situacija v naslednjih tednih. Trenutno je nemogoče napovedovati, kdaj bomo spet dirkali, to pa je, jasno, velika škoda. A rekel bi, da je možno VN Tajske prestaviti h koncu razporeda, z Aragonijo pa bi ponovili razpored iz leta 2019. Zdi se mi, da je to možno izpeljati."

Zdelo se mu je, da je Marquez v težavah

Pri Ducatiju so zaradi razpletov zadnjih nekaj dirk v Katarju gotovo med najbolj nezadovoljnimi glede prestavitve velike nagrade, medtem ko bo podaljšani premor po neprepričljivih predstavah na testiranjih gotovo bolje del svetovnemu prvaku Marquezu.

"Zgodovinsko je Katar za nas dobro prizorišče, če gledamo rezultate zadnjih dveh let, zato smo bili pripravljeni biti v igri (za zmago, op. a.),"priznava Ciabatti. "Rezultati testiranj pravijo, da sta tako Andrea Dovizioso kot Danilo Petrucci imela zelo dober ritem z zelo zanimivimi rezultati simulacije dirk. V najboljši formi je bil Maverick Vinales, medtem ko je delovalo, kot da je Marquez v težavah, celo tako, da je zadnji dan sedel na Nakagamijev (testni dirkač Honde Takaaki, op. a.) motocikel iz leta 2019, tudi zaradi težav z ramo,"je še dodal športni direktor bolonjskih rdečih.

"Zdaj bo imel še najmanj mesec dni časa za okrevanje, zato iz tega vidika menim, da bo na naslednji dirki ‒ upajmo, da bo na sporedu v Teksasu ‒ boljši. Kar se tiče nove zadnje gume, ki jo je zagotovil Michelin, tiste mehkejše, sta se ji najbolje prilagodila Yamaha in Suzuki, a tudi mi smo bili zelo optimistični, saj smo našli rešitev pri nastavitvah. Znašli smo se v nesrečni situaciji, tudi za dirkače, ki so se tako telesno kot psihično pripravljali na začetek prvenstva, zdaj pa ga bomo v najboljšem primeru začeli čez en mesec."