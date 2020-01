Ciabatti priznal: Ducati je govoril z Vinalesom, Marquez pa je še na tržišču

Marquez (levo) in Fabio Quartararo. Bo kdo od mladih zvezdnikov razreda motoGP v prihodnjih letih sedel na ducatija?

Čeprav je Paolo Ciabatti v zadnjem pogovoru za GPOnepriznal, da je "bolj malo verjetno", da bi lahko z Ducatijem prepričal svetovnega prvaka razreda motoGP Marca Marqueza, so bile njegove izjave dovolj pomenljive, da so v motociklistični karavani dvignile nemalo prahu.

"Komu pa ni všeč Marc Marquez? Vsem je všeč," je sicer že med lanskim dirkaškim koncem tedna v japonskem Motegiju za madridski dnevnik ASizjavil Ciabatti. Ta s sodelavci že pospešeno razmišlja o "okrepitvah" za sezono 2021, saj se po koncu prihajajoče sezone iztečeta pogodbi Italijanoma Andrei Doviziosuin Danilu Petrucciju. Tako je tudi z Marquezom, ki pa bo po vsej verjetnosti podaljšal pogodbo z Repsol Hondo, medtem ko se ekipi iz Bologne ni posrečil niti lov za drugim katalonskim zvezdnikom motoGP Maverickom Vinalesom, ki je nedavno podaljšal pogodbo z Monster Energy Yamaho.

Poleg Marqueza med kandidati tudi Quartararo in Rins

"Seveda ne bomo slepomišili, govorili smo z Maverickom na Japonskem, če se dobro spomnim," je za GPOnezdaj priznal Ciabatti. "Kaj se bo zdaj spremenilo za nas? Dobro, jasno je, da gre za dirkača, za katerega smo potrjeno izkazali zanimanje, zdaj pa ni več na voljo,"je nadaljeval Ciabatti, ki sicer pravi, da v lovu na izmuzljivi naslov prvaka še vedno močno verjame v izkušenega Doviziosa.

"Še vedno ga imamo (Doviziosa, op. a.). Tako da glede na to, da imamo še vedno močno ekipo, ostajamo na naši poti. Zdaj je stanje na tržišču drugačno. Leto 2019 nam je ponudilo imena treh dirkačev: Marca Marqueza, Fabia Quartararoja in Alexa Rinsa. Pri prvemu zaman izgubljamo besede, ne? Še vedno je na tržišču, a pošteno povedano se zdi bolj malo verjetno, da bi se želel ločiti od Honde. Nato je tu Quartararo, ki je dober dirkač, a še nikoli ni zmagal na dirki za veliko nagrado, na koncu pa je tu še Rins, ki je hiter in je zmagal na dveh dirkah za veliko nagrado, a ostaja malce nepredvidljiv,"je še dodal Ciabatti.