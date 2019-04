Crutchlow besen kot ris: Rossi in Marquez ne bi bila kaznovana

"Moral sem sprejeti to odločitev vodstva dirke, ker če bi nadaljeval z dirko in ne bi zapeljal v bokse, bi mi pokazali črno zastavo in me diskvalificirali. Pokazali so mi vse možne počasne posnetke, kjer se razločno vidi, da zgolj lovim ravnotežje na motociklu in nič več. Govorijo, da sem bil zaradi tega v prednosti na začetku dirke, a to seveda ni res," je takoj po dirki nad vodstvom dirke besnel Cal Crutchlow , ki je na koncu vseeno osvojil 3 točke za trinajsto mesto, čeprav je moral za kazen zapeljati skozi bokse.

"Naj še enkrat ponovim, ničesar nisem storil narobe. To je smešno, saj so mi uničili dirko. Če pogledate posnetek, razločno vidite, da sploh nisem spustil še sklopke, ko so ugasnile rdeče luči. Največja težava je pa zagotovo to, da zvezdniški dirkači, kot so Marc, Valentinoin Dovi, takšne kazni nikoli ne bi dobili. Moje prepričanje je, da si vsak dirkač zasluži enako mero spoštovanja s strani vodstva dirke. S tem seveda nočem blatiti ostalih dirkačev. Zame je ta odločitev neumna, brez logike in je povsem uničila mojo dirko," je nadaljeval Crutchlow, ki je svojo jezo usmeril tudi proti Freddieju Spencerju, ki je seveda predsednik komisarjev v prvenstvu motoGP.

"Najbolj sem razočaran nad Spencerjem, ker bi res lahko po ogledu posnetkov videl, da nisem storil ničesar narobe. Morda je pozabil, da nismo več v letu 1980, ko je on dirkal in so takrat ves čas prehitro štartali s svojih startnih mest," je še zaključil Crutchlow, ki tako na drugi dirki sezone ni uspel ponoviti lanskega uspeha, ko je v Argentini ugnal vso konkurenco.