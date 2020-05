Crutchlow: Če bi poskusili imitirati Marquezov stil, se to ne bi končalo dobro

Cal Crutchlow ima kot dirkač Honde vpogled tudi v podatke telemetrije, pridobljene iz Marquezovega motorja. Le redki dirkači imajo to možnost. Britanski dirkač priznava, da so ga Marquezovi podatki, ki so mu prišli pred oči, 'vrgli na rit'. "Težko je razumeti, kako mu to uspeva, saj zmaguje tudi, ko mu njegov dirkalnik tega ne omogoča," je Crutchlow, sicer dirkač sestrske LCR Honde, povedal v pogovoru za BT Sports.

"Način, kako nadzoruje dirkalnik, kako se spopada z drsenjem motorja, kako uporablja zavore motorja in tveganja, ki jih sprejema, so nekaj neverjetnega," je nadaljeval Crutchlow, ki je zadnjih nekaj sezon veljal za drugega najboljšega dirkača Honde.

Neverjeten pri zaviranju

Britanec je še posebej navdušen nad tem, kako Katalonec kontrolira motor pri zaviranju."Iz podatkov, ki jih dobimo, lahko vidimo graf zaviranja. Ko ta postane cikcakast, pomeni, da je prišlo do blokade. Če ima drug dirkač šest vrhov na tem grafu, jih ima Marquez 15 v enem ovinku. In to počne 20 krogov in še vedno je sposoben zmagovati. Gre preprosto za način, na katerega vozi," je razložil Crutchlow. Na vprašanje, ali se od Marqueza da kaj naučiti, je Britanec odgovoril: "Po eni strani je zelo dobro, da se lahko učiš od njega, toda na drugi strani se od njega ne moreš učiti, saj če poskušaš narediti to, kar počne Marc, se to ne bo končalo dobro. Včasih lahko narediš nekaj malega kar on, toda najprej moraš to prefiltrirati in nato začeti graditi od tam."

Sicer pa se je v času pandemije novega koronavirusa Marc Marquez že vrnil na motor. Z bratom Alexom Marquezom sta vozila motokros motor, več pa v spodnjem prispevku Tadeja Vidriha.