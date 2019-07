Crutchlow 'opazil': Marquez je že prvak, nihče mu ne more prav nič

Po VN Katarju je bil to zanj drugi letošnji preboj na zmagovalni oder. "Morda bi lahko iztržili še kaj več, toda v zadnjih krogih smo imeli težave s pnevmatikama, tako da sem stopil s plini in branil tretje mesto. Zadovoljni smo, toda v nadaljevanju sezone, ko bom napolnil baterije med počitnicami in ko bodo naši mehaniki z nekaterimi novimi prijemi poskušali iz motocikla izvleči še kaj več, pričakujem, da bomo še boljši, da bomo bližje tistim, ki se ves čas borijo za stopničke," je bil izčrpen za Corierre Dello Sport 33-letni Otočan.

"Nihče mu ne more nič. Tudi v tej sezoni. Po VN Nemčije ima v žepu prednost 58 točk. Že pred Sachsenringom je bila zadeva bolj ali manj končana. Marc bo spet prvak," je prepričan Crutchlow. "Odločilna dirka je bila tista v Mugellu, torej štiri tekme nazaj. Marc se je takrat do zadnjega kroga boril za zmago in to na stezi, ki mu nikakor ne leži. Tu je naredil razliko. Vsi so pričakovali, da bo zadaj, on pa je bil ves čas v igri za zmago. Je fenomen, genij na motorju, ob tem pa ima še vrhunsko ekipo za sabo, tako da v tem trenutku nima pravega tekmeca. On je lahko le sam sebi največji nasprotnik." Crutchlow je še naprej z izbranimi besedami govoril o Marquezu ... "Niti nima tako dobrega motocikla, oziroma nič boljšega od nekaterih drugih. On dela razliko s svojim znanjem, talentom, ki ga ima."