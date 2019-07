Crutchlow: Marquez razvija motocikel tako, da nima konkurence znotraj ekipe

"Na žalost je ta (2019) motocikel treba bolj nagniti, da zavije. Toda vsakič, ko motocikel nagnem bolj, zdrsnem in padem. To pač ni moj način dirkanja," je po veliki nagradi Nemčije tarnal Cal Crutchlow . "Marquez to seveda izkorišča sebi v prid. Na koncu ve, da nihče ne more voziti Honde, tako kot jo vozi on. Seveda si ne želi konkurence in grožnje s strani … Seveda si želi izboljšati motocikel, toda on je zadovoljen s tem, kar ima, saj je na takšnem motorju najhitrejši in najbolj konkurenčen," je prepričan Crutchlow.

Angleški dirkač je priznal, da Marquez preprosto ne potrebuje takšnih sprememb motocikla, kot jih od HRC-ja zahtevata Crutchlow in (trenutno poškodovani) Jorge Lorenzo. Še posebej Majorčan na Hondinem motociklu deluje povsem izgubljen. "Marc je poseben fant, edinstveni talent in najboljši dirkač na svetu. Vsi to vemo. In zato ker on to zmore, še ne pomeni, da zmoremo tudi preostali," je kritičen do razvoja motocikla Britanec, ki bi si želel, da bi Honda motocikel razvijala v takšno smer, da bi lahko bili tudi drugi dirkači hitri. A temu v tej sezoni ni tako. Če je Marquez tako zelo dominanten in ima pred konkurenco kar 58 točk prednosti, pa so preostali Hondini dirkači le dvakrat stopili na oder za zmagovalce. Obakrat je to uspelo Crutchlowu (VN Katarja in VN Nemčije). Še več: Marquez je edini Hondin dirkač med najboljšo osmerico v skupnem seštevku.

Crutchlow klub tretjemu mestu na zadnji dirki v Sachsenringu ostaja na realnih tleh in pravi, da na motociklu še ni našel pravih občutkov. Dvomi, da bo to točka preloma, ko bo vse šlo samo še navzgor. "Težko je to reči. Ne govorim, da smo na stopničkah v Nemčiji stali le zaradi specifičnosti steze. Trdo smo delali, da smo zame izboljšali motocikel v ovinkih, toda iskreno bistvenih izboljšav še ni. Še vedno ne čutim tistega, česar bi si želel čutiti," je iskreno priznal britanski dirkač.