Crutchlow: Nihče na svetu ni kot Marquez, dirkači so bolj podobni meni

Čeprav je Santi Hernandez, šef mehanikov v ekipi Marca Marqueza, nedavno spregovoril o precejšnjih težavah in dvomih, ki so se pri Repsol Hondi pojavljali od začetka prvih testiranj v novem letu, je član Hondine poltovarniške ekipe Cal Crutchlowveliko bolj pozitiven, ko se spominja preizkušanja motocikla za sezono 2020. V pogovoru prek YouTuba se je javil iz Kalifornije, kjer se z družino že lep čas nahaja zaradi ustavitve športnega dogajanja po vsem svetu.

"Testiranja so bila precej pozitivna, vsi smo imeli težave, a to, da jih najdeš, je pozitivno, saj tako dobiš informacije in lahko stvari izboljšaš,"je dejal Crutchlow. "Opravili smo dobro delo v Valenciji in Maleziji. Samo v Katarju se je zdelo, da bi morali narediti spremembe pri aerodinamiki. Ta je vedno pomembna, zahvaljujoč mojemu slogu dirkanja pa lahko dobimo nevtralnejše informacije, poleg tega pa lahko tudi dobro razumem motocikel in jasno prenesem svoje občutke o tem, kaj je boljše in kaj je slabše."

'Če bi Jorge ostal, bi se prilagodil'

Dobršen del pogovora je bil posvečen tudi svetovnemu prvaku Marquezu, ki ga pogosto zelo odkriti Britanec močno ceni. Dirkač iz Coventryja priznava, da je imel sam sprva veliko težav z motocikli japonske tovarne, od katere se je po vsega eni sezoni lani tako odmevno poslovil Jorge Lorenzo.

"Marquez je neverjetno hiter s katerim koli motociklom in gumo. Nihče na svetu ni takšen kot Marc, dirkači so bolj podobni meni,"se je pošalil Crutchlow."Če bi bili vsi takšni, kot on, potem bi vsi zmagovali (smeh). Prvo leto sem imel težave z razumevanjem honde, čeprav sem dosegel nekaj dobrih rezultatov. S tem motociklom moraš precej 'siliti', z njim dirkati agresivno. V drugem letu sem že razumel bolje, na koncu koncev se moraš prilagoditi motociklu, vsak ima svoj DNK. Vemo, da so honde fantastične ob vstopu v ovinek, dovoljuje ti popravljati smer med zaviranjem, to pa dirkaču omogoča veliko prostora, saj imaš večji občutek nadzora, predvsem ob koncu dirke. Če bi Jorge ostal, bi se prilagodil. A dirkači smo neučakani, lahko pa razumem to situacijo, v kateri se je znašel Lorenzo. Je zmagovalec in težko se je prebijal med najboljšo deseterico. Po padcih v Barceloni in Assnu ga ne moreš kriviti, da ni več dirkal tako kot prej, saj je šlo res za velika padca. Jorge je petkratni svetovni prvak in ve, kako se dirka z motociklom."