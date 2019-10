Crutchlow: Če pomislim, da sem lani ob tem času želel končati kariero

Čeprav je največji del slave tudi na VN Avstralije, kot skorajda vedno v tekoči sezoni, pobral serijski zmagovalec in tudi prvak v razredu motoGP Marc Marquez, je bil med najbolj vidnimi in tudi obleganimi po koncu dirke Cal Crutchlow. Britanec je lani na tem dirkališču grdo padel in utrpel hude poškodbe, ki so mu grozile celo s koncem kariere, a je po drugem mestu na dirki "znova rojen". Že ta konec tedna dirkače čaka VN Malezije v Sepangu.

Cal Crutchlow je v Avstraliji prišel do najboljšega rezultata sezone. FOTO: AP

Cal Crutchlow je bil po dirki za VN Avstralije v cilju naravnost navdušen, da je končal na zmagovalnem odru po lanskem grozljivem padcu, ko si je zdrobil gleženj in moral na operacijo. V garaži je objemal vse in vsakogar, ki mu je prišel nasproti. Vesel je bil kot "radio" ... "Padci ponavadi ne ostanejo z mano, ampak o tem sem razmišljal vso sezono. Nisem rade volje prišel na prizorišče lanske nesreče, zato mi tokratni uspeh res veliko pomeni," je med drugim dejal britanski dirkač po svojem najboljšem dosežku to sezono.

Marc Marquez, ki je ta mesec na VN Tajske osvojil že šesti svetovni naslov, je na VN Avstralije prišel do pete zaporedne zmage. Španec je s 55. zmago postal najuspešnejši dirkač Honde v zgodovini, saj je prehitel avstralskega velikana Micka Doohana.

Očitno je po drugem mestu na Philipp Islandu prišel na okus in na preostalih dveh dirkah sezone, ko bo šlo le še za VN Malezije v Sepangu in VN Valencie v Španiji ... "Trenutno sem še nekje zgoraj, tam med oblaki. Komaj se zavedam, kaj sem dosegel v Avstraliji. Sploh po tisti grozljivi lanskoletni nesreči, ko sem želel vse skupaj že vreči v koruzo." Drugo mesto v Avstraliji je Otočan "dojel" kot ponovno dirkaško rojstvo. "Ekipa je naredila fantastičen posel. Skozi sezono mi je vedno nekaj malega zmanjkalo, da bi krojil sam vrh. Ves čas so se pojavljale težave, povezane z zadnjo pnevmatiko. Tokrat pa je bilo vse, kot je treba. Hvala ekipi, še enkrat." Dirkač LCR Honde je kakšen dan ali dva po dirki v Avstraliji še slavil, od srede pa je le še in zgolj koncentriran na VN Malezije v Sepangu.





Marc Marquez in Cal Crutchlow FOTO: AP

"Toda lahko, smo dokazali na Phillip Islandu, tako da sedaj nimamo nikakršnih izgovorov več. Če smo lahko bili hitri v Avstraliji, potem bomo oziroma moramo biti tudi v Maleziji," piše Corierre Dello Sport, ki vnovič opozarja, da je bila lanskoletna poškodba takšna, da je 34-letnemu Otočanu dala pošteno misliti.

Naslednja preizkušnja motociklistov bo dirka za VN Malezije na dirkališču v Sepangu že ta konec tedna, zastor nad sezono 2019 pa bo padel 17. novembra v Valencii.

"Bili so dnevi, ko sem bil prepričan, da nikoli več ne bom tekmovalno sedel na motocikel. Lotevala se me je depresija, toda ob pomoči ekipe in odlične zdravniške službe mi je uspel veliki povratek in sedaj je tista nesreča le še oddaljen slab spomin. Brez dvoma je šlo za najhujšo poškodbo v moji karieri." Crutchlow je italijanskemu športnemu časniku zaupal še nekaj. "Tako sem se bal te preizkušnje na Phililp Islandu, kjer sem imel grozljivo izkušnjo, da sem s sabo na tekmo pripeljal tudi kirurga, ki me je operiral po tisti hudi poškodbi. Bil sem tudi malo vraževerne in splačalo se je. A sedaj gledam proti Sepangu, kjer bi prav tako rad krojil vrh."