Crutchlow: 'Prvenstvo je odločeno, Ducati je svoje priložnosti zapravil'

Izkušeni Cal Crutchlow je mnenja, da je razplet letošnjega prvenstva bolj ali manj jasen, pa čeprav je do konca še velikih 10 dirk. Kot pravi sam, je bilo vsega konec že po dirki v italijanskem Mugellu:“Marc Marquez je imel lani tam veliko težav, letos pa se je brez težav vozil z obema Ducatijevima dirkačema, in to na stezi, ki bi jima morala biti pisana na kožo. Na koncu je celo prehitel Andreo Doviziosa, kar je vsaj meni nakazalo, da 'Dovi' letos nima možnosti za naslov.”

Po mnenju 33-letnega Britanca je bil prav tako 33-letni Italijan v prejšnjih sezonah bistveno bolj nevaren v skupnem seštevku. “V letošnji sezoni je lepo videti, da ni več v tako dobri formi. Na stezah, ki Ducatiju ponavadi ustrezajo, ni tako hiter kot nekdaj. Če bi želel konkurirati Marquezu, bi moral to izkoristiti. Dovi je hitrejši, ko se mu ne gre za naslov in ni več pod takšnim pritiskom, zato bo letos zagotovo še nevaren, a boj za naslov prvaka je že zamudil,” je bil do trenutno drugega dirkača v skupnem seštevku nekoliko kritičen Crutchlow. Britanec pa o Doviziosu ne glede na vse govori z izbranimi besedami: "Kljub vsemu je še vedno eden najboljših dirkačev na svetu. Sva fantastična prijatelja, zato bi mu naslov še kako privoščil. Želim si, da bi krivuljo forme znova obrnil sebi v prid. Za celotno karavano bi bilo to zelo dobrodošlo, saj si navijači želijo spremljati zanimiv boj za naslov prvaka, a letošnja sezona je, vsaj kar se tiče zmagovalca, odločena."

Za konec se je Crutchlow dotaknil še ene pereče teme. Že dalj časa se namreč govori, da bo Jorge Lorenzo zaključil kariero. "Lorenza je treba spoštovati. Gre za enega najboljših dirkačev v zgodovini. Iz njegovega tabora še nisem slišal nobenih novic, zato menim, da namigovanja niso resnična. Verjetno se bo odločil po koncu sezone,"je bil v napovedih previden tretji iz zadnje dirke za VN Nemčije.