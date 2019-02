Crutchlow razkril: Zdrobljen gleženj in kilogram jekla, da je vse na pravem mestu

"Ponovno se učim dirkati, tako pač je. A mislim, da so moje informacije koristne za ekipo. Super je biti nazaj, saj se res dobro razumem s svojo ekipo. Zelo so potrpežljivi z menoj, a kaj drugega od njih sploh nisem pričakoval. Prvi dan sem bolj ali manj krožil po stezi, saj res nisem imel pravih občutkov za vožnjo motocikla," je uvodoma dejal Crutchlow, ki je v lanski sezoni zmagal na kaotični dirki za VN Argentine in nekaj časa celo vodil v skupnem seštevku svetovnega prvenstva. "Bolečin trenutno ne čutim, a lahko vam priznam, da nadzor nad zadnjo zavoro ni optimalen in mi povzroča kar nekaj težav. Malce sem še počasen, a gledano v celoti, sem zadovoljen z okrevanjem gležnja,"je po uvodnih dneh v Sepangu pristavil izkušeni dirkač moštva LCR Honda.

Na testiranjih v Sepangu, poleg Marca Marqueza , v bolečinah nastopa še en Hondin dirkač, in sicer Cal Crutchlow . Britanec je namreč grdo padel na drugem prostem treningu pred dirko na Phillip Islandu in si na kar 17 mestih zlomil desni gleženj. Rehabilitacija je bila naporna in težka, a zmagovalec treh dirk v elitnem motociklističnem razredu se je prvič po oktobru lani znova usedel na svoj motocikel in takoj dokazal, da bo tudi letos kandidat za najvišja mesta. Na prvem prostem treningu je bil še nekoliko zadržan, na drugem pa je že bil med najhitrejšimi, saj je postavil četrti čas dneva. Kljub temu pa priznava, da je več ko trimesečna odsotnost terjala svoj davek, saj se je moral ponovno naučiti, kako dirkati z motociklom razreda motoGP.

Čudežno delo nemškega kirurga

Nekaj besed pa je namenil tudi gležnju, potem ko je angleškim novinarjem posredoval rentgenske fotografije takoj po poškodbi in takoj po operaciji. Spomnimo, Cal je padel pri več kot 200 kilometrih na uro in si dobesedno zdrobil gleženj, čeprav sprva padec ni izgledal tako hud, kot so bile kasneje hude posledice. "Takoj sem se zavedal, da je poškodba huda. In kirurg mi je nato dejal, kako so morali nazaj združiti kosti, ki so bile dobesedno razmetane vse naokoli. Temu se reče pilonski zlom in je neke vrste spiralni zlom, ki je zelo pogost pri padcih pri visokih hitrostih. Iskreno povedano je to najhujša možna poškodba gležnja. Morali so opraviti celotno rekonstrukcijo gležnja, ki mi ga zdaj skupaj drži za več kot en kilogram jeklenih vijakov," doda Crutchlow, ki je celo razkril, da ne manjka veliko, pa bo glavna jeklena plošča pogledala skozi kožo. .