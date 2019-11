Crutchlow še posolil rane Lorenza: Hondo sem opozoril, toda ...

"Startati tako v ozadju je dandanev v motoGP res težko," je po dirki, v katero se je pognal z 18. mesta, povedal Lorenzo. "Krilca na motociklih, ki jih imaš pred seboj, v prvih dveh ali treh krogih ustvarijo zelo, zelo veliko turbulence. To močno vpliva na sprednji del motocikla in ti prepreči, da si hiter in pridobiš na samozavesti z motociklom. Moraš počakati, da se skupina raztegne, šele nato lahko dirkaš bolj ali manj tako, kot si želiš," je še povedal Lorenzo.

"Verjetno to razumem bolj kot kdorkoli, saj sem Hondo opozoril, da se bo razpletlo tako, kot se je. Ne pozabite, da sem bil tri leta s Jorgejem pri Yamahi," pravi Crutchlow."Vem, kako vozi motocikel. Vem, kaj potrebuje, da se hitro prilagodi motociklu. Takrat sem imel dostop do njegove telemetrije in lahko vam povem, da je bilo tisto, kar je počel na yamahi, neverjetno. Colin (Edwards), jaz in kdorkoli drug, ki bi v tistem trenutku dirkal z yamaho, nikoli ne bi mogel doumeti, kako je bil lahko tako hiter.”

'Rad bi videl, da bi se situacija izboljšala za vse vpletene'

Crutchlow je brez dlake na jeziku dodal, da ne verjame, da bi se lahko Lorenzo hitro vključil v boj za naslov, potem ko je v vrstah Ducatija imel podobne težave, nato pa ekipo zapustil, ko je bil povsem konkurenčen najboljšim.

"Če bi se lahko zgodil 'klik' in bi bil Lorenzo spet tisti stari petkratni prvak? Pošteno povedano menim, da ne: situacija je zanj slaba, slaba je za Hondo in za moralo,"je dodal Britanec. "Rad bi videl, da bi se situacija izboljšala za vse vpletene. Ko me vprašajo, kaj si mislim o tem, česa je sposoben Lorenzo s hondo, jim rečem, da nič. Žal je resnica v teh trenutkih takšna. Pošteno povedano pričakujem, da se bodo reči za Hondo in vse skupaj izboljšale, saj je trud Honde in HRC teden za tednom takšen, da si ne zasluži 66 sekund zaostanka za zmagovalcem dirke za veliko nagrado, tako kot v Avstraliji.”

Sezona se med 15. in 17. novembrom končuje z zadnjo dirko za VN Valencie, prenose boste lahko že tradicionalno spremljali na Kanalu A in VOYO.