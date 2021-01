Crutchlow: Drugačen sem od preostalih korporativnih robotov

Sezona razreda motoGP se bo začela z dirko v Katarju, ki bo (v kolikor ne pride do sprememb zaradi pandemije novega koronavirusa) 28. marca ob 18. uri. Karavano motoGP boste lahko tudi v letu 2021 spremljali na VOYO in Kanalu A.

35-letnik se je iz karavane motoGP umaknil predvsem zaradi vseh poškodb, ki so pošteno načele njegovo zdravje. V karavani je veljal za dirkača, ki brez strahu pove, kar si misli, pogostokrat pa se je spustil tudi v obračune z novinarji, za katere je verjel, da ga niso cenili dovolj. "Rečem, to kar rečem, zato ker v to verjamem," je še enkrat poudaril Britanec. "Ali je prav ali ne, da to povem, ne vem. Toda o stvareh ne mislim lagati, povedal bom resnico oz. tisto, kar čutim," je podčrtal 35-letnik, ki je zadnjih šest sezon preživel v Hondini ekipi.

"Tudi zato sem imel z mediji dober odnos. Da, zagotovo so me nekajkrat porinili v drek, toda splošno gledano so me na koncu dneva ljudje spoštovali, ker sem drugačen,"je prepričan Crutchlow. "Sem drugačen kot roboti, ki podajajo korporativno podobo in korporativne odgovore, ki si jih želijo njihove ekipe. Mislim, da je to dobro funkcioniralo v mojem primeru – tako zame, kot moje sponzorje," je izpostavil Britanec.

V karavani razreda motoGP je Crutchlow na skupno 168 dirkah vpisal tri zmage, kar 19-krat pa je stal na odru za zmagovalce.