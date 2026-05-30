Naslovnica
Novice
Šport
POP IN
POPKAST
Vreme
Sveže
TV oddaje
Voyo
Magazin
Liga prvakov Nogomet Formula 1 MotoGP Košarka Borilni športi Kolesarstvo Zimski športi Drugi športi
Voyo.si
MotoGP

Čustveni Fernandez: Ne vem, ali ta zmaga spremeni karkoli

Mugello, 30. 05. 2026 17.14 pred eno minuto 3 min branja 0

Avtor:
Ž.Ž.
Raul Fernandez

Španskemu motociklistu Raulu Fernandezu je v soboto uspel podvig, v katerega verjetno ni upal verjeti niti sam. Dan je začel v počasnejši kvalifikacijski skupini, po napredovanju v hitrejšo skupino pa se je prebil celo v prvo startno vrsto. Odlično izhodišče pa je popoldne pretvoril v svojo prvo sprintersko zmago, po kateri čustev ni skrival.

Za Raulom Fernandezom je dan, ki se ga bo spominjal še dolgo. Potem ko je še v petek končal zunaj najhitrejše deseterice, je v soboto suvereno napredoval v hitrejšo skupino in si pridirkal drugo mesto na kvalifikacijah.

Drugi startni položaj je v uvodnem krogu dobro unovčil in se prebil v vodstvo. Pred Jorgejem Martinom si je hitro pridirkal nekaj prednosti, ki jo je uspešno zadržal do cilja in nato čustveno proslavljal svojo prvo sprintersko zmago v karieri.

Raul Fernandez
Raul Fernandez
FOTO: Profimedia

"Preveč čustev je. V zadnjem sektorju in častnem krogu sem malce zajokal, saj nismo v najbolj enostavni situaciji. Ob sebi imam svojo družino, svojega brata, ki mi vedno stojijo ob strani in me podpirajo v slabih trenutkih. Zagotovo imam veliko sreče, da jih imam," je bil svojim najbližjim za podporo hvaležen Španec, ki je besede hvaležnosti namenil tudi svoji ekipi Trackhouse.

"Ekipa je opravila dobro delo, že na zadnjih treh prizoriščih zares dobro delajo, danes pa je naše delo obrodilo sadove. Ta zmaga je posledica dobrega dela na zadnjih treh velikih nagradah," je dejal.

Raul Fernandez
Raul Fernandez
FOTO: Profimedia

Fernandez je razkril tudi ozadje taktike pred sprintom, največ dileme mu je povzročala izbira pnevmatik za sprint. "Za pnevmatike se ni bilo enostavno odločiti. Na koncu sem izbral pnevmatiko srednje trdote, saj se na kvalifikacijah z mehkejšo različico nisem počutil najbolje. Tik preden sem se šel preobleč v kombinezon, sem šefu mehanikov rekel, da želim dirkati s srednjo trdoto pnevmatike. Zaupal mi je, verjel v mojo presojo in potrdil mojo odločitev."

Glede na to, da je Fernandez na najvišji stopnički že stal na nedeljskih dirkah, je marsikoga presenetilo, koliko čustev je po koncu sprinta privrelo iz Španca. Dirkač poltovarniške Aprilie pa je preprosto odvrnil: "Vsi vedo, zakaj je bilo ob zmagi tako čustveno, toda razloga ne smem izdati."

Raul Fernandez
Raul Fernandez
FOTO: Profimedia

Zmaga bi lahko predstavljala prelomnico za mladega Španca in mu predvsem vlila samozavest, a sam se trenutno s tem ne ukvarja. "Ne vem, ali ta zmaga spremeni karkoli. Vseeno je, kaj ljudje govorijo ali mislijo, jaz pa sem le potrdil, da sem sproščen in zadovoljen sam s sabo. Smo konkurenčni, imamo potencial, da se borimo z ostalimi dirkači in to je to."

Predvsem pa poudarja, da zaradi zmage v ekipi ne bodo spremenili načina dela. "Vedno skušam dati vse od sebe. Včasih rezultat tega ne pokaže, toda v ekipi še naprej trdo delamo. To je naša mentaliteta. Ni pomembno, kaj se bo zgodilo v prihodnjem letu, ampak borili se bomo do konca," je zagotovil.

Preberi še Fernandez v Mugellu osvojil svojo prvo sprintersko zmago

Pred nedeljsko dirko, ki jo bomo od 13.15 prenašali na Kanalu A in VOYO, si ni želel naložiti prevelikega bremena. Kot pravi, bo preprosto užival v dirkanju. "Jutri bo zelo dolga dirka, morali bomo dobro nadzirati porabo sprednje pnevmatike na desni strani. Ampak saj to ni pomembno, skušal bom le uživati," je še dodal Fernandez.

Urnik dirkaškega dogajanja ta konec tedna v Mugellu
Urnik dirkaškega dogajanja ta konec tedna v Mugellu
FOTO: VOYO
motogp raul fernandez vn italije mugello

Fernandez v Mugellu osvojil svojo prvo sprintersko zmago

24ur.com V Jerezu presenetil še samega sebe: Sploh ne vem, zakaj sem bil tako hiter
24ur.com Marquez: Rdeča zastava je zaplapolala, ko sem bil najhitrejši
24ur.com Kranjec ni skrival razočaranja: Solidna vožnja, a nič več
24ur.com Bezzecchi po odličnem prvem dnevu vztraja: Zame je prvi favorit še vedno Marc
24ur.com Martin: Počutil sem se, kot da sem zmagal
24ur.com Marquez: Že od testiranja pred sezono sem vedel, da bo ta zmaga prišla
24ur.com Pogačar: Nisem pričakoval, da bom že po uvodni etapi v rumeni majici
Priporoča
  • 1
  • 2
  • 3
  • 8
  • 6
  • 9
  • 10
  • 12
  • 11
  • 16
  • 18
  • 20
KOMENTARJI0

Opozorilo: 297. členu Kazenskega zakonika je posameznik kazensko odgovoren za javno spodbujanje sovraštva, nasilja ali nestrpnosti.

PRAVILA ZA OBJAVO KOMENTARJEV
bibaleze
Portal
Slovenci ostajamo zvesti tradicionalnim imenom
Kdaj je najboljši čas za naslednjega otroka?
Kdaj je najboljši čas za naslednjega otroka?
Znaki, ki kažejo, da imate ob sebi najboljšega partnerja
Znaki, ki kažejo, da imate ob sebi najboljšega partnerja
Blaguško jezero: kraj, kjer otroci uživajo, starši pa zadihajo
Blaguško jezero: kraj, kjer otroci uživajo, starši pa zadihajo
zadovoljna
Portal
Navdušila v hlačah, ki jih nosijo vse
Dnevni horoskop: Ovni hrepenijo po spremembi, dan bikov bo umirjen
Dnevni horoskop: Ovni hrepenijo po spremembi, dan bikov bo umirjen
Pozabite na belo, obleke v tej barvi bodo letos v ospredju
Pozabite na belo, obleke v tej barvi bodo letos v ospredju
Jan Zore: 'Aleksandra si je zmago zaslužila'
Jan Zore: 'Aleksandra si je zmago zaslužila'
vizita
Portal
Aspirin lahko povzroči resne zaplete, opozarjajo strokovnjaki
Sončenje v nosečnosti: kaj je varno in čemu se izogniti
Sončenje v nosečnosti: kaj je varno in čemu se izogniti
Če vam poleti otekajo noge, telo morda opozarja na resnejši problem
Če vam poleti otekajo noge, telo morda opozarja na resnejši problem
Napadi besa: zakaj nastanejo in kdaj obvladovanje jeze ni dovolj
Napadi besa: zakaj nastanejo in kdaj obvladovanje jeze ni dovolj
cekin
Portal
Kako si ustvariti finančno rezervo v 6 mesecih (tudi z nizko plačo)
Oglas za pastirja privabil 700 kandidatov: Beg iz pisarn v naravo
Oglas za pastirja privabil 700 kandidatov: Beg iz pisarn v naravo
Bruto visok, neto pa ... Odvisno, kje živite
Bruto visok, neto pa ... Odvisno, kje živite
Dve leti ni imel pojma, kaj se dogaja z njegovim denarjem
Dve leti ni imel pojma, kaj se dogaja z njegovim denarjem
moskisvet
Portal
Ženske jo najemajo, da preveri zvestobo njihovih partnerjev
Najnevarnejše letališče na svetu: pristanek, ob katerem številni potniki molijo od strahu
Najnevarnejše letališče na svetu: pristanek, ob katerem številni potniki molijo od strahu
Kako skuhati hrenovke, da ne počijo? Večina dela isto napako
Kako skuhati hrenovke, da ne počijo? Večina dela isto napako
Zakaj ste še vedno samski? Znanstveniki so razkrili glavne krivce
Zakaj ste še vedno samski? Znanstveniki so razkrili glavne krivce
dominvrt
Portal
Vodnik: Kako do čudovitih modrih, rožnatih ali vijoličnih hortenzij?
Videti je kot kača, v resnici pa je povsem neškodljiva
Videti je kot kača, v resnici pa je povsem neškodljiva
Lesni pepel in kavna usedlina: napaka, ki jo dela veliko vrtičkarjev in lahko škodi rastlinam
Lesni pepel in kavna usedlina: napaka, ki jo dela veliko vrtičkarjev in lahko škodi rastlinam
Kako narediti balkon varen za mačko?
Kako narediti balkon varen za mačko?
okusno
Portal
Ko se vam ne ljubi kuhati: 5 enostavnih nedeljskih kosil
Poletna sladica, ki združuje maline in pistacijo na najboljši možen način
Poletna sladica, ki združuje maline in pistacijo na najboljši možen način
Jagodna marmelada brez sladkorja in želatine, pripravljena v nekaj minutah
Jagodna marmelada brez sladkorja in želatine, pripravljena v nekaj minutah
Bezgov sirup ni le za sok: 3 načini uporabe, ki vas bodo navdušili
Bezgov sirup ni le za sok: 3 načini uporabe, ki vas bodo navdušili
voyo
Portal
Ja, Chef!
Gepack
Gepack
Sanjski moški
Sanjski moški
Kotlina
Kotlina
ISSN 15813711 © 2025
24ur.com, Vse pravice pridržane Verzija: 1725