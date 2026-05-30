Čustveni Fernandez: Ne vem, ali ta zmaga spremeni karkoli

Za Raulom Fernandezom je dan, ki se ga bo spominjal še dolgo. Potem ko je še v petek končal zunaj najhitrejše deseterice, je v soboto suvereno napredoval v hitrejšo skupino in si pridirkal drugo mesto na kvalifikacijah. Drugi startni položaj je v uvodnem krogu dobro unovčil in se prebil v vodstvo. Pred Jorgejem Martinom si je hitro pridirkal nekaj prednosti, ki jo je uspešno zadržal do cilja in nato čustveno proslavljal svojo prvo sprintersko zmago v karieri.

Raul Fernandez FOTO: Profimedia

"Preveč čustev je. V zadnjem sektorju in častnem krogu sem malce zajokal, saj nismo v najbolj enostavni situaciji. Ob sebi imam svojo družino, svojega brata, ki mi vedno stojijo ob strani in me podpirajo v slabih trenutkih. Zagotovo imam veliko sreče, da jih imam," je bil svojim najbližjim za podporo hvaležen Španec, ki je besede hvaležnosti namenil tudi svoji ekipi Trackhouse. "Ekipa je opravila dobro delo, že na zadnjih treh prizoriščih zares dobro delajo, danes pa je naše delo obrodilo sadove. Ta zmaga je posledica dobrega dela na zadnjih treh velikih nagradah," je dejal.

Fernandez je razkril tudi ozadje taktike pred sprintom, največ dileme mu je povzročala izbira pnevmatik za sprint. "Za pnevmatike se ni bilo enostavno odločiti. Na koncu sem izbral pnevmatiko srednje trdote, saj se na kvalifikacijah z mehkejšo različico nisem počutil najbolje. Tik preden sem se šel preobleč v kombinezon, sem šefu mehanikov rekel, da želim dirkati s srednjo trdoto pnevmatike. Zaupal mi je, verjel v mojo presojo in potrdil mojo odločitev." Glede na to, da je Fernandez na najvišji stopnički že stal na nedeljskih dirkah, je marsikoga presenetilo, koliko čustev je po koncu sprinta privrelo iz Španca. Dirkač poltovarniške Aprilie pa je preprosto odvrnil: "Vsi vedo, zakaj je bilo ob zmagi tako čustveno, toda razloga ne smem izdati."

Zmaga bi lahko predstavljala prelomnico za mladega Španca in mu predvsem vlila samozavest, a sam se trenutno s tem ne ukvarja. "Ne vem, ali ta zmaga spremeni karkoli. Vseeno je, kaj ljudje govorijo ali mislijo, jaz pa sem le potrdil, da sem sproščen in zadovoljen sam s sabo. Smo konkurenčni, imamo potencial, da se borimo z ostalimi dirkači in to je to." Predvsem pa poudarja, da zaradi zmage v ekipi ne bodo spremenili načina dela. "Vedno skušam dati vse od sebe. Včasih rezultat tega ne pokaže, toda v ekipi še naprej trdo delamo. To je naša mentaliteta. Ni pomembno, kaj se bo zgodilo v prihodnjem letu, ampak borili se bomo do konca," je zagotovil.

Pred nedeljsko dirko, ki jo bomo od 13.15 prenašali na Kanalu A in VOYO, si ni želel naložiti prevelikega bremena. Kot pravi, bo preprosto užival v dirkanju. "Jutri bo zelo dolga dirka, morali bomo dobro nadzirati porabo sprednje pnevmatike na desni strani. Ampak saj to ni pomembno, skušal bom le uživati," je še dodal Fernandez.