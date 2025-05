Čustveni Zarco: Mama je prvič po 17 letih prišla na dirkališče

Za francoskim dirkačem Johannom Zarcojem je sanjska nedelja, ki je nikoli ne bo pozabil. Prišel je namreč do druge zmage v razredu motoGP, in to pred domačimi navijači v Le Mansu. 34-letnik je izkoristil kaotične razmere, ki jih je povzročilo spremenljivo normandijsko vreme, in spodrsljaje nekaterih favoritov ter se za vedno vpisal v zgodovino, saj je po 71 letih Franciji znova prinesel zmago na domači veliki nagradi.

Johann Zarco FOTO: MotoGP icon-expand

Johann Zarco še vedno ne more dojeti, kaj mu je uspelo. "Dirkam z namenom, da zmagam, da sem na stopničkah, vedno se spodbujam, da prikažem najboljše možne predstave, in vedno sem verjel, da lahko nekega dne zmagam. Ko pa se je končno zgodilo, se mi je zdelo čudno, saj sem moral zares dobro nadzirati situacijo in naposled dolgo čakati, da sem končno slavil zmago," je misli po zmagoslavju še zbiral Francoz. Z zmago na domačem terenu se je z zlatimi črkami vpisal v zgodovino francoskega motošporta. "Presrečen sem, saj se zelo navdušujem nad zgodovino motociklizma. In da sem spisal zgodovino, s tem, ko sem kot francoski dirkač slavil na veliki nagradi Francije, je zame nekaj posebnega."

Zmago je proslavil s salto. FOTO: Profimedia icon-expand

Pot do slavja pa je bila vse prej kot enostavna. Dirka je namreč že pred startom postregla z velikim kaosom, ko so prav vsi dirkači po ogrevalnem krogu zaradi mokre steze zapeljali v garaže na menjavo motociklov. Vodstvo dirke je tako izobesilo rdečo zastavo, da bi omogočilo varnejši start, po spoznavnem krogu pa si je nekaj dirkačev ponovno premislilo in se odločilo za dirkanje s pnevmatikami za suho stezo. Med njimi so bili med drugim tudi Marc in Alex Marquez, Fabio Quartararo in Fermin Aldeguer.

Izkazalo se je, da so se odločili narobe, saj je asfalt postajal vse bolj moker. Quartararo je davek za svojo odločitev plačal s padcem, vsi ostali pa so morali ponovno zapeljati v garaže na menjavo motocikla. To je izkoristil Zarco, ki je v osmem krogu prišel v vodstvo.

"Bila je zahtevna dirka. Vedeli smo, da bo deževalo, zato sem se odločil za pnevmatike za mokro stezo. Na začetku dirke so bili fantje na pnevmatikah za suho stezo hitrejši, ko pa je zopet na stezo padlo nekaj dežnih kapljic, sem videl, da so ali padli ali zapeljali v garaže na menjavo motocikla. Začel sem pridobivati položaje. Na gumah za mokro stezo je bil tudi Jack Miller, ki je v takih pogojih navadno zelo konkurenčen in je tudi tokrat dirkal pred mano. Ko pa je tudi on padel, sem začutil, da se lahko danes zgodi nekaj izjemnega," je z mediji delil svoje doživljanje dirke.

Johann Zarco FOTO: MotoGP icon-expand

Francozova nedelja pa bi se lahko končala precej drugače, kajti že v prvem ovinku dirke je vanj zadel Joan Mir, a Zarco je uspel ostati na motociklu. Moral pa je zapeljati daleč v izletno cono in izgubil lepo število mest. "Na startu nisem uporabil naprave za zniževanje zadka motocikla in tako izgubil veliko časa. To sem skušal nadoknaditi v prvem zavoju, a videl sem, kakšna zmeda je pred mano, pred mano je Mir je skušal dvigniti svoj motocikel in nisem se mu mogel izogniti. Pri tem sem izgubil celo del krmila, a misli sem takoj preusmeril v to, da ne smem pregreti pnevmatik za deževne razmere in da bom samo skušal iz dirke potegniti, kar se bo pač dalo."

In to bi mu težko uspelo bolje. Ko se je znašel v vodstvu, ni več pogledal nazaj. Dohiteti ga ni mogel niti osemkratni svetovni prvak Marc Marquez, ki je sprva še poskušal loviti Zarcoja, ko pa je videl, da ta le še povečuje prednost, se je sprijaznil z drugim mestom in dirko končal daleč za zmagovalcem. "Dobro je bilo, da sem zadnji krog začel z dvajsetimi sekundami prednosti, saj ti je jasno, da ti zmage ne morejo več vzeti. V zadnjem sektorju sem začel mahati navijačem, videl sem, da njihove zastave navdušeno plapolajo. Mogoče sem pričakoval, da bom v tistem trenutku imel bolj solzen obraz. Imel sem solzne oči, toda solze niso stekle po licih. Najboljši trenutek pa je, ko prideš v parc ferme in vidiš ekipo, saj so oni tisti, s katerimi si deliš vse dirkaške vikende, in ko se zgodi nekaj takega, je neverjetno," je 34-letnik pripovedoval z nasmehom na ustnicah.

Johann Zarco je takole proslavljal zmago v parc fermeju- FOTO: MotoGP icon-expand

Zmaga je bila za Francoza še toliko bolj posebna, saj sta jo iz prve vrste spremljala njegova oče in mama, ki ga le redko spremljata na dirkališčih. "To je prvič po sedemnajstih letih, da je moja mama prišla na dirko. Nikoli ji ne rečem, naj pride, toda tokrat sem jo povabil. Rekel sem ji, da mora videti francoske navijače, kako navijajo zame, in prišla je z mojim očetom. Videla sta dirko, videla sta mojo zmago, zdaj pa lahko v preostalih dirkah uživata od doma," se je še pošalil Zarco.

