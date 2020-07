Zastopnik Doviziosa razkriva: Konec kariere? Tudi to je možno

Andrea Dovozioso je že nekaj dni po operaciji ključnice začel z rehabilitacijo in nikakor ne dovoli prostora razmišljanja, da ne bi nastopi na uvodni dirki sezone v Jerezu. Na tem španskem dirkališču naj bi, po do sedaj sestavljenem koledarju dirk, tekmovalci nastopili še teden dni kasneje. Seveda tudi z Doviziosom. Dirkaču Ducatija so med operacijo v Modeni v ramo vstavili kovinsko ploščico, a to naj ga ne bi zaustavilo pri nastopu v Jerezu.

Andaluzijska vlada, mestni svet Jereza in Dorna so soglasno odločili, da na prizorišču prvih dveh dirk karavane motoGP letošnje sezone v Jerezu ne bo gledalcev. Prva bo na sporedu 19. julija, druga pa 26. julija.

"Ima pred sabo še kar nekaj sezon dirkanja na najvišjem možnem nivoju, o tem sem prepričan. Težko pa je napovedati, kjer bo kariero nadaljeval. Tudi uradni konec športni poti po koncu sezone je vsekakor možen. Vse bo odvisno od ponudb, ki jih bo prejel, oziroma dogovoru z Ducatijem. Tu bo, seveda, glavno besedo igral tudi denar," je bil neposreden za Corriere Dello Sport Simone Battistella, ki pa je v isti sapi le pomiril armado Doviziosovih navijačev. "Andrea je v življenjski formi. Je izredno motiviran in lahko še nekaj sezon dirka na najvišjem nivoju. V tem trenutku nikakor ne razmišlja o koncu kariere. A nikoli ne veš."



"Delovna nesreča" z motokrosom Dovizioso ne bo zaustavljala pri visokih ambicijah v sezoni. Najvišjih možnih. "Če odmislimo ta nesrečni pripetljaj na motokrosu, je Andrea v izjemni fizični kondiciji. Še nikoli takšni. Prepričan sem, da lahko meša štrene najboljšim vsako dirko. Trdim, da bo vsakič napadal stopničke. Najmanj to," je med navijače Ducatija in Doviziosa osebno širil optimizem Simone Battistella. Dovizioso je bil lani drugi v skupnem seštevku, zaostal je le za serijskim prvakomMarcom Marquezom. Italijan je lani slavil na dveh preizkušnjah, in sicer na VN Katarja in VN Avstrije. Njegov moštveni kolega v 2020 bo tako kot lani rojak Danilo Petrucci. Slednji se od rdečih po sezoni poslavlja in odhaja k ekipi KTM.