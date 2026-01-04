'Da, Aprilia je pripravljena s prestola vreči Ducati'

Že uvodna testiranja, ki so jih dirkači opravili po zadnjih preizkušnjah razreda motoGP v Valencii, so nakazovala, da je Aprilia vse bližje, če že ne pred Ducatijem. Kar dva Aprilijina dirkača, Raul Fernandez in Marco Bezzecchi, sta kraljevala na časovni razpredelnici testiranj, ki vedno pokažejo prava razmerja moči in so kar solidna napoved za naslednjo sezono. Sploh, ker je v finišu lanske Bezzechi z zaporedno zmago opozoril, da je pripravljen za "velike stvari".

Za ogled potrebujemo tvojo privolitev za vstavljanje vsebin družbenih omrežij in tretjih ponudnikov. Omogoči piškotke

"Marco Bezzechi je naredil velik korak naprej. In to vseh pogledih. Zrasel je v pravega dirkača, ki je sposoben priti prav na vrh. Menim, da tudi svetovni naslov v letu 2026 ni zgolj velika želja ali morda nemogoča misija, kot bi si kdo predstavljal, ampak povsem realen cilj," je za Gazzetto Dello Sport razpredal Massimo Rivola in se spomnil fantastičnega zaključka lanske sezone, ko je Aprilia dvakrat zapored slavila. Najprej na Portugalskem, za konec pa še v Španiji na VN Valencie.

Slavje Marca Bezzecchija v Valencii. FOTO: Profimedia

"Marco si je z odličnimi rezultati ob zaključku sezone zasluženo pridirkal tretje mesto v skupnem seštevku. Dokazal je, da zna ohraniti mirno glavo, obe zmagi sta čisti kot solza," se 54-letni športni direktor Aprilie spominja fantastičnega zaključka leta, ki je ekipi dal velik zagon.

Spomnimo, Italijan je z zmago v Valencii poskrbel za prvi niz dveh uspehov Aprilie na nedeljskih dirkah, saj je slavil tudi pred tem na Portugalskem. Pa tudi skupno tretje mesto v SP italijanskega dirkača je prva uvrstitev za to ekipo med najboljše tri ob koncu sezone. "Ta rezultat in finiš sezone sta zelo dobra popotnica za naprej," je rožnatemu časniku še zaupal prvi operativec ekipe.

Massimo Rivola FOTO: MotoGP

Na zadnji dirki sezone se je po še eni v nizu poškodb, ki so mu povsem pokvarile sezono, vrnil svetovni prvak iz leta 2024, in tudi Apriilin dirkač, Španec Jorge Martin. Za začetek je moral odpeljati dva dolga kroga zaradi kazni s prejšnje dirke, potem pa je v 15. krogu dirko predčasno končal v boksih, kar je bila pika na i že tako klavrni sezoni Španca.

"Imeli smo smolo z veliki zdravstvenimi težavami Jorgeja Martina. Ni in ni se mogel vrniti. Bilo je frustrirajoče, predvsem zanj, toda ni rekel zadnje v motociklistični karavani. V to sem prepričan," je Gazzetti poudaril 54-letni Italijan in za konec novinarja priznanega milanskega časnika "nagradil" še z besedami za naslovnico članka.

Za ogled potrebujemo tvojo privolitev za vstavljanje vsebin družbenih omrežij in tretjih ponudnikov. Omogoči piškotke

"Zavedamo se, da je ob zaključku sezone Ducatiju še kako manjkal Marc Marquez in mi smo to znali izkoristiti. Toda prepričan sem, da lahko tudi z njim na stezi zmagujemo. Aprilia je naredila velik korak in je pripravljena na odkrit napad na naslov v letu 2026. To niso zgolj besede za javnost, mi v to zares verjamemo."