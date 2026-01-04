Naslovnica
MotoGP

'Da, Aprilia je pripravljena s prestola vreči Ducati'

Modena, 04. 01. 2026 08.57 pred 1 uro 3 min branja 2

Avtor:
Marko Juvan
Massimo Rivola

Aprilia je zaznamovala poslednji del sezone v motociklističnem razredu motoGP. Resda je izkoristila odsotnost serijskega zmagovalca in tudi starega-novega prvaka Marca Marqueza, ki je izpustil zadnji del sezone zaradi poškodbe, a kljub temu je Marco Bezzecchi z dvojčkom zmag opozoril, da je ekipa vse bližje na prvi pogled neulovljivemu Ducatiju. Po besedah športnega direktorja Aprilie Massima Rivole je ekipa pripravljena ogroziti, če že ne prevzeti primat od rdečih iz Borga Panigaleja. In to že v naslednji sezoni.

Že uvodna testiranja, ki so jih dirkači opravili po zadnjih preizkušnjah razreda motoGP v Valencii, so nakazovala, da je Aprilia vse bližje, če že ne pred Ducatijem. Kar dva Aprilijina dirkača, Raul Fernandez in Marco Bezzecchi, sta kraljevala na časovni razpredelnici testiranj, ki vedno pokažejo prava razmerja moči in so kar solidna napoved za naslednjo sezono. Sploh, ker je v finišu lanske Bezzechi z zaporedno zmago opozoril, da je pripravljen za "velike stvari".

Za ogled potrebujemo tvojo privolitev za vstavljanje vsebin družbenih omrežij in tretjih ponudnikov.

"Marco Bezzechi je naredil velik korak naprej. In to vseh pogledih. Zrasel je v pravega dirkača, ki je sposoben priti prav na vrh. Menim, da tudi svetovni naslov v letu 2026 ni zgolj velika želja ali morda nemogoča misija, kot bi si kdo predstavljal, ampak povsem realen cilj," je za Gazzetto Dello Sport razpredal Massimo Rivola in se spomnil fantastičnega zaključka lanske sezone, ko je Aprilia dvakrat zapored slavila. Najprej na Portugalskem, za konec pa še v Španiji na VN Valencie.

Slavje Marca Bezzecchija v Valencii.
Slavje Marca Bezzecchija v Valencii.
FOTO: Profimedia

"Marco si je z odličnimi rezultati ob zaključku sezone zasluženo pridirkal tretje mesto v skupnem seštevku. Dokazal je, da zna ohraniti mirno glavo, obe zmagi sta čisti kot solza," se 54-letni športni direktor Aprilie spominja fantastičnega zaključka leta, ki je ekipi dal velik zagon.

Preberi še Sezona, ki je spisala enega največjih povratkov v zgodovini športa

Spomnimo, Italijan je z zmago v Valencii poskrbel za prvi niz dveh uspehov Aprilie na nedeljskih dirkah, saj je slavil tudi pred tem na Portugalskem. Pa tudi skupno tretje mesto v SP italijanskega dirkača je prva uvrstitev za to ekipo med najboljše tri ob koncu sezone. "Ta rezultat in finiš sezone sta zelo dobra popotnica za naprej," je rožnatemu časniku še zaupal prvi operativec ekipe.

Massimo Rivola
Massimo Rivola
FOTO: MotoGP

Na zadnji dirki sezone se je po še eni v nizu poškodb, ki so mu povsem pokvarile sezono, vrnil svetovni prvak iz leta 2024, in tudi Apriilin dirkač, Španec Jorge Martin. Za začetek je moral odpeljati dva dolga kroga zaradi kazni s prejšnje dirke, potem pa je v 15. krogu dirko predčasno končal v boksih, kar je bila pika na i že tako klavrni sezoni Španca. 

Preberi še Nadia Padovani: Sponzorjem ni bilo všeč, da moštvo vodi ženska

"Imeli smo smolo z veliki zdravstvenimi težavami Jorgeja Martina. Ni in ni se mogel vrniti. Bilo je frustrirajoče, predvsem zanj, toda ni rekel zadnje v motociklistični karavani. V to sem prepričan," je Gazzetti poudaril 54-letni Italijan in za konec novinarja priznanega milanskega časnika "nagradil" še z besedami za naslovnico članka. 

Za ogled potrebujemo tvojo privolitev za vstavljanje vsebin družbenih omrežij in tretjih ponudnikov.

"Zavedamo se, da je ob zaključku sezone Ducatiju še kako manjkal Marc Marquez in mi smo to znali izkoristiti. Toda prepričan sem, da lahko tudi z njim na stezi zmagujemo. Aprilia je naredila velik korak in je pripravljena na odkrit napad na naslov v letu 2026. To niso zgolj besede za javnost, mi v to zares verjamemo."

Sestava dirkaških ekip v razredu motoGP za sezono 2026
Sestava dirkaških ekip v razredu motoGP za sezono 2026
FOTO: MotoGP
motogp aprilia Massimo Rivola Marc Marquez Jorge Martin Marco Bezzecchi

KOMENTARJI2

Opozorilo: 297. členu Kazenskega zakonika je posameznik kazensko odgovoren za javno spodbujanje sovraštva, nasilja ali nestrpnosti.

PRAVILA ZA OBJAVO KOMENTARJEV
Tenma
04. 01. 2026 10.28
Grenak priokus, če sklatiš prvaka da lahko sam zmagaš... Znanje, ki ga dobiš samo v akademiji bi rekel.
Odgovori
0 0
Mean Cat
04. 01. 2026 09.58
Spomnimo, Italijan je z brezglavo voznjo onemogocil pet dirk pred koncem sezone MM, da postavi rekord v osvojenih zmagah v celotni sezoni..... Kazen je bia simbolicna ..👉dva dolga kroga. In zdaj beremo clanek kako bo aprilija s tem italjanskim sarlatanom onemogocila ducati z MM na celu. Realnost ni glih vasa vrlina!
Odgovori
+3
3 0
