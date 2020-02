Dall'Igna o povratku Lorenza k Yamahi: Pirro je najboljši

O starem znancu je za GPOnezdaj spregovoril tudi šef ekipe Ducati Luigi Dall'Igna, ki trdi, da si za testnega dirkača ne bi želel nikogar drugega kot svojega rojaka Micheleja Pirra. Pirro je v nedeljo za 17 tisočink zaostal le za Danijem Pedroso(KTM/2:00,625 sekunde), tretji je bil Sylvain Guintoli (Suzuki/+0,595), četrti pa Alex Marquez (Honda/+0,674).

Zanimajo ga tudi novosti ekipe Aprilia

"Na koncu koncev testnim dirkačem ni treba postaviti najboljšega časa, njihovo delo je drugačno in menim, da je Pirro v tem najboljši. Ve, kako ostati v ozadju, in to kljub temu, da je hiter, zato sem zadovoljen z delom, ki ga opravlja. Težko bi si želel testnega dirkača, ki ne bi bil on," je za GPOnezatrdil Dall’Igna.

"Preizkusili bomo več šasij z dirkačema tovarniških ekip (Andreo Doviziosom in Danilom Petruccijem, op. a.). S Pirrom smo v obdobju selekcije, tako glede šasije kot aerodinamike in pogonskega agregata. Načrtovali smo dolge serije osmih ali devetih zaporednih krogov, da bi bolje preizkusili različne sestavne dele pri visokih temperaturah. Če mu ne bo uspelo končati tega dela, bo Pirro nadaljeval še naslednje tri dni, a z daljšimi premori. Pogonski agregat prav zares ni bil v središču razvoja novega motocikla. Pogonski agregat smo ohranili kot enega naših močnih orožij, kljub temu, da smo izgubili del prednosti. Lažje je prehitevati na ravnini kot v ovinku, zato menim, da je pomembno imeti to vrsto prednosti, zato imajo delo tudi tehniki. Videl sem le nekatere fotografije in zanima me, kako je (Apriliin, op. a.) motocikel videti v živo."