Dall'Igna: Bagnaia je sprejel našo odločitev in ni pritiskal na nas

Ob tem pa dodaja: "On je profesionalec, šampion in zaveda se, da si želimo imeti najboljše pogoje na poti do naslova. Seveda si je za moštvenega kolega želel Eneo (Bastianinija), s katerim ima izvrsten odnos, toda brez težav je sprejel našo odločitev in ni pritiskal na nas glede tega."