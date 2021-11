Dall’Igna: Dirkači so tisti, ki naredijo razliko, ne pa motorji

Čeprav se je dirkaška sezona najmočnejšega motociklističnega razreda ravnokar zaključila, karavana motoGP še ne počiva, saj v španskem Jerezu potekajo vselej pomembna testiranja motociklov za prihodnjo sezono. Čeprav se zdi, da so Ducatijevi motorji korak pred ostalimi, šef italijanskega moštva Luigi Dall'Igna zatrjuje, da so za vrhunske rezultate ključni dirkači, ne pa motorji.

Za italijanskim proizvajalcem motociklov je odlična sezona, v kateri so njihovi dirkači postavili nekaj rekordov: kar 24-krat je Ducatijev dirkač stal na stopničkah, od tega sedemkrat na najvišji (med drugim so na zadnji dirki sezone v Valencii osvojili prva tri mesta), vsaj en Ducatijev motor je bil na štartu vseh 18 dirk v prvi štartni vrsti, okitili so se z naslovom najboljšega proizvajalca motociklov, tovarniško moštvo Ducati Lenovo Team je prejelo naslov najboljše ekipe sezone, novinec leta je postal Jorge Martin, ki je osvojil tudi prvo zmago za Ducatijevo poltovarniško moštvo, Francesco Bagnaia pa je na koncu v skupnem seštevku osvojil drugo mesto.

icon-expand Bagnaia bo v prihodnji sezoni odkrito napadal naslov prvaka FOTO: motogp.com

Ducatiju je tako uspelo doseči praktično vse, razen nestrpno pričakovanega naslova svetovnega prvaka, na katerega čakajo že vse od leta 2007, ko je to uspelo Caseyju Stonerju. Večina pozornosti je zato na testiranjih, ki te dni potekajo v Jerezu, usmerjena prav k dirkačem v rdečih kombinezonih, ki trenirajo pod budnim očesom šefa moštva Luigija Dall'Igna.

icon-expand Jack Miller in Francesco Bagnaia v družbi Caseyja Stonerja FOTO: Ducati

55-letni Italijan, ki je moštvo prevzel po katastrofalnem letu 2013, v katerem se je prvič zgodilo, da v celotni sezoni na stopničkah ni niti enkrat stal Ducatijev dirkač, napredek svojega moštva v zadnjih letih ocenujejo takole: "Res sem zadovoljen z delom, ki smo ga vložili zadnja leta in rezultati, ki jih dosegamo. Za nami je, gledano na število stopničk, najuspešnejša sezona v zgodovini motoGP-ja, kar pet naših dirkačev je stopilo na zmagovalni oder, predvsem zadnja dirka pa je dokazala, da so naši motocikli primerni za različne stile dirkanja. Iz leta v leto poskušamo izboljševati motor in naj vam povem, da bomo to počeli še naprej."

icon-expand Gigi Dall'Igna FOTO: motoGP

Ducatijevi motocikli so že nekaj časa najhitrejši na ravninah, zadnjo sezono pa so z zmagami na precej ovinkastih dirkališčih (Jerez, Le Mans, Portimao in Valencia) pri italijanskem moštvu dokazali, da napredujejo tudi pri optimizaciji obnašanja motorja v zavojih: "Ja, to je bil na začetku problem, ki smo ga počasi izboljšali. V zadnjem letu smo naredili največji napredek, a še ostaja prostor za izboljšave, na primer pri hitrih vstopih v ovinek, kjer imamo še vedno težave, kar je bilo najbolj očitno v Assnu in Katarju." "Konkurenca je huda, Suzuki, Honda in Yamaha prav tako napredujejo, tako da prihodnje leto pričakujemo zanimivo prvenstvo. A najpomembnejši so dirkači, ne pa motorji. Oni namreč naredijo razliko na dirkališču, kar je bilo še posebej očitno letos, ko motorja nismo morali pretirano spreminjati," pa je o ključnem faktorju za uspeh povedal Dall'Igna.

icon-expand Miller in Bagnaia sta bila letos tvorca uspeha Ducatijevega tovarniškega moštva FOTO: MotoGP

Ducati je minulo sezono po razhodu z Andreo Doviziosom odpeljal z ekipo mladih dirkačev, saj le poltovarniški dirkač Johann Zarco presega mejo tridesetih let. Duo tovarniške ekipe Ducati Lenovo Team bosta tudi v prihodnji sezoni sestavljala 24-letni Bagnaia, ki ne skriva želje po osvojitvi naslova prvaka, ter dve leti starejši Jack Miller, ki je v minuli sezoni petkrat stal na stopničkah in v skupnem seštevku končal na četrtem mestu.

Še naprej bo Ducatija vozil novinec leta Martin, pa tudi Enea Bastianini, ki se je z dve leti starim Ducatijem dvakrat zavihtel na zmagovalni oder in Luca Marini, ki se kot edini Ducatijev dirkač ni uvrstil na stopničke. Poleg omenjenih šestih dirkačev bo imel Ducati prihodnjo sezono na štartu kar osem motociklov (največ v karavani motoGP), saj bosta njihove motocikle vozila tudi novinca Marco Bezzecchi ter Fabio Di Giannantonio. Bezzecchi bo tako kot Marini dirkal za ekipo VR46, Di Giannantonio pa bo moštveni kolega Bastianinija pri Gresini Racingu.

icon-food-cookie Za ogled vsebine z družbenih omrežij omogoči piškotke družbenih omrežij. Omogoči piškotke

Na razvoj motociklov bo zagotovo vplivala tudi odprava omejitev pri tehničnem spreminjanju motocikla, ki je veljala zadnji dve leti zaradi pandemije covida-19. Proizvajalci motociklov bodo tako znova imeli več svobode pri spreminjanju pogona ter aerodinamičnih nastavitev. Prihodnja sezona se bo predvidoma pričela 6. marca z dirko v Katarju, končala pa 6. novembra v Valencii.