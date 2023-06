Dall'Igna o Hondi in Yamahi: Napaka je, da so sledili zgolj enemu dirkaču

Italijan se je v svojem pogovoru z italijanskim časnikom La Stampa osredotočil predvsem na dve moštvi. Po njegovem mnenju imata Marc Marquez pri Hondi in Fabio Quartararo pri Yamahi prevelik vpliv na razvoj njihovih motociklov. "Njihova strateška napaka je bila ta, da so preveč sledili zgolj enemu dirkaču. Pri razvoju svojih motociklov so sledili rezultatom in povratnim informacijam zgolj vodilnih dirkačev," je pristop "nasprotnikov" komentiral Luigi Dall'Igna.