Dall'Igna o prvi dirki Marqueza na Ducatiju: Obetaven začetek

Nova sezona dirkanja v motociklističnem razredu motoGP je v teku in na prvem dirkaškem vikendu sezone smo že lahko videli prve obrise razmerja moči. Tako kot lani bodo tudi letos daleč najbolj konkurenčni dirkači na Ducatijevih motorjih, med katerimi je letos tudi Marc Marquez. Šestkratni prvak elitnega razreda je na VN Katarja zasedel peto mesto na sprint dirki in četrtega na nedeljski dirki, kar je po besedah šefa rdečih Luigija Dall'Igne obetavno.

Za Ducatijem je sanjski vikend v Katarju, saj je italijansko moštvo slavilo na obeh dirkah v Katarju. Sobotno sprint dirko je dobil specialist za kratke preizkušnje Jorge Martin, nedeljsko glavno dirko pa aktualni prvak Francesco Bagnaia, s čimer je zelo zadovoljen generalni menedžer Ducatija Luigi Dall'Igna: "Jorge je bil bojevit kot vedno. Že od samega začetka je potrdil svojo borbenost na kvalifikacijah in sprint dirki, pa tudi v nedeljo, ko je kazal hitrost, ki jo pri njem dobro poznamo. Kdor koli se bo boril za naslov, bo moral paziti nanj, to je gotovo. Pecco pa je na nedeljski dirki prevladoval z avtoriteto prvaka, saj je takoj določil tempo, ki mu drugi niso mogli slediti, in pokazal največjo moč ravno takrat, ko je bilo to potrebno. Za Bastianininija je razveseljivo, da je osvojil točke, ki so potrebne, da ostane med najboljšimi, in čaka, da se vrne v vlogo protagonista, ki si jo zasluži."

Luigi Dall'Igna FOTO: motogp.com icon-expand

Ob tem je bilo veliko oči uprtih v še enega Ducatijevega dirkača, in sicer debitanta pri italijanskem moštvu Marca Marqueza. 31-letni Španec je na svojem prvem dirkaškem vikendu po razhodu s Hondo zasedel peto mesto na sprint dirki in nato četrto na nedeljski dirki. Oceno predstave Marqueza je podal tudi Dall'Igna: "Obetaven začetek sezone zanj. Marc je s svojo sposobnostjo prilagajanja pokazal svoje znanje in talent. Na zanj novem motociklu je bil prvi izmed dirkačev na GP23 in takoj pokazal, da bo letos tekmec, ki se ga je treba bati. Ima veliko izkušenj in miselnost prvaka in vem, da ima veliko željo po še enem naslovu, kar je lahko tej novi pustolovščini odločilno."

Marc Marquez FOTO: MotoGP icon-expand

Marquez je na obeh preizkušnjah v Lusailu med Ducatijevimi dirkači zaostal le za Bagnaio in Martinom, prehitel pa je vse dirkače na motociklih lanskega modelnega leta (GP23): brata Alexa Marqueza, Franca Morbidellija, Marca Bezzecchija in Fabia Di Giannantonia, kot tudi dirkača tovarniške ekipe Ducatije Eneo Bastianinija, ki je bil v Katarju obakrat tik za Marquezom (šesti na sprint dirki in peti na nedeljski dirki). "Bastianini dirk ni začel, kot smo pričakovali, vendar je razveseljivo, da je nedeljsko dirko končal na petem mestu ter takoj začel zbirati točke, potrebne za obstanek med najboljšimi, kjer lahko čaka, da se vrne v vlogo protagonista, ki si jo zasluži."

Za konec je šef rdečih poudaril še, da je sezona še dolga, zato Ducatijeve dirkače čaka še veliko dela: "Vsaka dirka je zgodba zase. Veliko je neznank, s katerimi se je treba spopasti, poleg tega pa so nasprotniki v zadnjih mesecih pokazali, da so napredovali in jih ne gre odpisati. Ključno je, da ne popuščamo, saj nas lahko le trud in predanost nagradita z zmagami, kot sta ti dve, ki smo ju dosegli ta vikend."

motoGP sezona 2024, skupni seštevek (1/21):

1. Francesco Bagnaia (Ducati Lenovo Team) ... 31 točk 2. Brad Binder (Red Bull KTM Factory Racing) ... 29 točk

3. Jorge Martin (Prima Pramac Racing) ... 28 točk

4. Marc Marquez (Gresini Racing) ... 18 točk

5. Enea Bastianini (Ducati Lenovo Team) ... 15 točk 5. Aleix Espargaro (Aprilia Racing) ... 15 točk

...