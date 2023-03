Dall'Igna: Sprememba miselnosti nas je pripeljala pred vse v paddocku

Ducati bo branil, vsi drugi pa bodo napadali. To je glavna napoved pred prihajajočo novo motociklistično sezono, ko bodo rdeči branili prav vse, kar je moč braniti. Luigi Dall'Igna je moštvo Ducatija prevzel po katastrofalnem letu 2013, ko nižje ni šlo. V naslednjih letih je rdeče iz Borga Panigaleja spet postavil na dirkaški zemljevid z vrhuncem prav v lanski sezoni, ko se je italijanski ponos posladkal tako s konstruktorskim naslovom kot tudi s težko pričakovanim naslovom svetovnega prvaka, ki ga je na spektakularen način z izjemnim preobratom v drugem delu sezone osvojil Francesco Pecco Bagnaia. Šef rdečih je prepričan, da bo Ducati nadaljeval tam, kjer je končal leto 2022. Nova motociklistična sezona se začenja ta konec tedna z VN Portugalske. Od petka prenos na VOYO, konec tedna se priključi še Kanal A.

icon-expand Lugi Dall'Igna FOTO: MotoGP

Luigi Dall'Igna je Ducati prevzel po sezoni, ko se rdeči niti enkrat niso uvrstili na zmagovalni oder. Pisalo se je leto 2013. Točno deset let kasneje ekipi iz Borga Panigaleja vsi gledajo v hrbet. Leto 2022 je za ekipo rdečih naravnost sanjsko. Konstruktorski naslov, posamični, povrhu pa še lovorika v razredu Superbike so zaznamovali sanjsko leto Ducatija. In ker so rdeči prišli na okus, želijo z uspehi nadaljevati tudi v prihajajoči sezoni.

Naslednja sezona se bo začela prihodnji konec tedna v portugalskem Algarveju, v njej bo 21 dirk.

Ta je tako rekoč pred durmi. Še dan ali dva in šlo bo zares. "Pripravljeni smo. Zadnja testiranja to potrjujejo. Ekipa je naredila vse, kar je bilo moč storiti v tem tekmovalnem premoru. Seveda pa bo pravi indikator dirka sama. Veliko pa bo znanega že po petkovih treningih," za Corriere Dello Sport sporoča eden vodilnih pri Ducatiju Luigi Dall'Igna. Sezona 2013 je le še bled spomin, saj je priznani motociklistični strokovnjak v tem času naredil pravo dirkaško revolucijo in je brez dvoma glavni krivec za preporod rdečih. A ko si enkrat na vrhu, želiš to ponavljati. Dall'Igna od svojih varovancev pričakuje podobne rezultate kot lani.

"Mislim, da se razmerja moči ne bodo kaj prida spremenila. Verjamem, da bodo naši konkurenti podobni oz. isti kot v sezoni 2022. Fabio Quartararo brez dvoma, tu je Marc Marquez, ki ga nikoli ne smeš odpisati, in mi računamo, da bo zelo konkurenčen v boju za najvišja mesta, posebno pozornost pa bo brez dvoma zahtevala ekipa Aprilie, ki je že lani naredila velike stvari in ima nastavke, da naredi še kakšen korak naprej. Utegnejo biti še kako nadležni v boju za naslov," je prepričan šef ekipe iz Borga Panigaleja, ki pravi, da je največja stvar, ki mu je uspela v zadnjih letih, sprememba v miselnosti vseh pri Ducatiju. "Mislim, da sedaj že nekaj sezon dihamo kot eno. Prav vsi so vpeti v razvoj dirkalnika. Od tovarniških delavcev pa do fantov iz garaže, ki pripravljajo motocikle za dirko. Mi smo vsi Ducatijeva velika družina in tako se obnašamo. Prav je, da si prav vsi lastimo uspehe. Kot kaže, delamo veliko stvari prav in želimo ostati na tej poti," je bil slikovit vodilni inženir Ducatija.

icon-expand Francesco Pecco Bagnaia in Enea Bastianini FOTO: motogp.com

'Bagnaia in Bastianini bosta dihala kot eno'



Francesco Pecco Bagnaia in Enea Bastianini – dirkača, ki bosta glavna aduta Ducatija v prihajajoči sezoni. Za Bastianinija bo to prva sezona na tovarniškem dirkalniku, Bagnaia pa bo branil laskavi naslov. "Spomnim se nekaj zanimivih dvobojev, ki sta jih imela lani. A prav vsi so se končali na pošten način. Gledali smo njune viteške dvoboje, ki pa nikoli niso šli čez mejo. Verjamem, da bo tudi v naslednji sezoni tako. Oba sta zelo ambiciozna mlada fanta, ki priznavata zgolj vrhunske rezultate in od tega ne odstopata. In to so značilnosti, ki jih imam pri naših fantih še kako rad. Prepričan sem, da bosta pazila drug na drugega, a do nepredvidljivih trenutkov na dirkah bo gotovo prišlo. Sta agresivna dirkača, ki bosta lovila najvišja mesta. Mislim, da lahko takšen način razmišljanja prinese vrhunske rezultate obema," je za Corriere Dello Sport še dejal šef rdečih.

"Pričakujem pa sodelovanje v paddocku, saj smo vendarle ista ekipa. Skupni cilj je, da imamo čim boljši dirkalnik – in tu lahko Enea in Pecco še kako pomagata. Fanta sta pametna in se zavedata, da le sodelovanje lahko prinese rezultate nam vsem. In ja, v prihajajoči sezoni nas zanima le naslov prvaka. Tako ekipno kot tudi posamezno," ni ovinkaril Luigi Dall'Igna.



Moštva in dirkači razreda motoGP v sezoni 2023:

Monster Energy Yamaha: Fabio Quartararo in Franco Morbidelli

Gresini Racing MotoGP: Alex Marquez in Fabio di Giannantonio

Ducati Lenovo Team: Francesco Bagnaia in Enea Bastianini

Prima Pramac Racing: Johann Zarco in Jorge Martin

KTM Factory Racing: Jack Miller in Brad Binder

Repsol Honda Team: Marc Marquez in Joan Mir

Tech3 GASGAS Factory Racing: Pol Espargaro in Augusto Fernandez

RNF MotoGP Team: Miguel Oliveira in Raul Fernandez

Aprilia Racing: Aleix Espargaro in Maverick Vinales

LCR Honda: Alex Rins in Takaaki Nakagami

Mooney VR46 Racing Team: Luca Marini in Marco Bezzecchi