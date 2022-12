Dall'Igna: Zmagali smo, ker smo bolj inovativni od konkurence

Šef italijanskega moštva Ducati Luigi Dall'Igna je v daljšem pogovoru za Corriere Dello Sport komentiral premoč rdečih v minuli sezoni na vseh ravneh. Ekipa iz Borga Panigaleja je med dirkaško elito pobrala vse, kar je moč pobrati. A tu se, kot sporoča prvi mož Ducatija, ne bodo ustavili. 56-letni Italijan, ki je moštvo prevzel po katastrofalnem letu 2013, je prepričan, da je ključ uspeha Ducatija v odličnem razvoju ...

Ducatiju je minulo motociklistično sezono uspelo doseči praktično vse, kar je bilo moč osvojiti. Posamični in konstruktorski naslov v razredu motoGP, dominanca Alvara Bautiste v razredu Superbike in še in še. Še najbolj pa so se, seveda, pri ekipi iz Borga Panigaleja razveselili šampionske lovorike v kraljevem razredu na katerega so čakali že vse od leta 2007, ko je to uspelo Caseyju Stonerju. Petnajst let kasneje, se je z laskavim naslovom, kakopak, posladkal Francesco Pecco Bagnaia. Tako so italijanski ljubitelji motociklizma, pregovorno fanatični, ko gre za Ducati, le leto dni po upokojitvi ikone motociklističnega dirkanja Valentina Rossija dobili novega junaka v Francescu Bagnaii.

Naslednja sezona se bo, če bo začasni koledar potrjen, začela marca 2023 v portugalskem Algarveju, v njej bo predvidoma 21 dirk.

Pecco, kot ga je od otroštva klicala sestra Carola, je v prvenstvu motoGP v sezoni 2022 postal prvi Italijan, ki je osvojil naslov svetovnega prvaka po dirkaškem doktorju, ki je zadnjo, deveto lovoriko osvojil leta 2009. Tudi tega dogodka se spominja šef Ducatija Luigi Dall'Igna, ki je k rdečim prestopil pred točno devetimi leti. "Če sem povsem iskren, je bil moj prvi cilj sezone osvojitev posamičnega naslova v razredu motoGP. Konstruktorski je prišel povsem nepričakovano, a je posledica vsega dobrega, kar nam je uspelo postoriti v zadnjih letih. Sezona 2022 in lovorike, ki smo njih osvojili v tem času, so zgolj našega načrtnega dela v zadnjih letih. Nič ni naključnega," je za Corriere Dello Sport povedal šef rdečih in na vsa usta hvalil homogenost ekipe v garaži. "Brez tega ni rezultatov. če ekipa ne diha kot eno, se lahko dirkač postavi na glavo, pa ne bo dobrih rezultatov," je prepričan Dall'Igna, ki pa ne želi zmanjšati dirkaškega deleža ...

"Konkurenca je huda, Suzuki, Honda in Yamaha napredujejo, tako da v nobenem trenutku ne smeš zaspati v razvoju. A najpomembnejši so dirkači, ne pa motorji. Oni namreč naredijo razliko na dirkališču." Prvi med enakimi pri rdečih na vsa usta hvali ekipo. "Res sem zadovoljen z delom, ki smo ga vložili zadnja leta in rezultati, ki jih dosegamo. Iz leta v leto poskušamo izboljševati motor in naj vam povem, da bomo to počeli še naprej." Prav v zadnjih letih naj bi prišlo do prelomnice v razvoju. "Naredili smo korak naprej. Več smo naredili in bili smo bolj prodorni in bili bolj drzni in že žanjemo rezultate, oziroma smo jih želi v letu 2022. Ves čas smo verjeli, da je naša pot prava."

icon-expand Lugi Dall'Igna FOTO: MotoGP

Ključno zimsko obdobje

Za dirkači so že prva testiranja. Na dirkališču Ricardo Tormo so ekipe že predstavile prototipe za naslednjo sezono. Ducatijevi "manekeni" dirkalnika niso privijali do konca, bolj ali manj so se šele spoznavali z novim dirkalnikom. "Testiranja so bila uspešna. Nismo lovili rekordnih rezultatov, skušali smo poslušati naše fante in razumeti, kaj nam je še postoriti v tem ključnem zimskem obdobju," sporoča Ducatijev šef.